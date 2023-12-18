兆豐一銀SWAP 賺進百億

經歷2022年股債雙殺的震撼教育後，國銀在2023年舔舐傷口、步步為營，包括債券部位調整，趁台美利差擴大，大賺換匯交易財，不過隨著美國市場明年將展開降息，銀行獲利型態將面臨調整。

國銀去年面臨股債雙殺吃虧後，今年開始進行調整，首先是將債券部位調整，並且在預期升息近尾聲後進場加碼部位，改以放在AC（攤銷後成本衡量金融資產）為主，既不影響損益也不會影響淨值，未來再伺機加碼與調整列帳。

其次是趁著台美利差擴大，大賺SWAP換匯交易財，像幾家大型金控旗下銀行如兆豐、第一等，銀行端的SWAP（換匯交易）收益都是百億元水準。

另外，台股今年下半年表現亮眼，各家銀行既有投資部位有現金股息收入，也有資本利得，挹注獲利不少；手續費方面，也同樣因為資本市場轉佳增進財富管理手續費收入，以及旅遊消費大復甦帶動刷卡手收。

從金管會統計看出，銀行今年來獲利來源，與投資、金融交易相關的其他收益大幅成長1.4倍，手收成長超過一成，相較之下，反倒是過去銀行傳統主要獲利來源的利息淨收益，並沒有因升息而增長，而是反向下滑。

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