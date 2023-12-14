金飯碗！這家銀行明年全員加薪7.5% 生四胎補助37.5萬

立委日前關切公股行庫提供的行員生育補助福利，被點名的台企銀（2834）其實已經大幅加碼生育津貼，生第一胎補助從原來1萬元增加至4萬元，而且補助補到生第四胎，也就是說，行員若在工作期間累計生了四胎，一共可抱走37.5萬元的生育補助，明年並全員加薪7.5%，向適逢生育年齡的年輕族群招手。

台企銀自結今年累計前11月稅後純益98.89億元，每股稅後純益（EPS）1.2元。台企銀去年稅後純益101.02億元，首度衝破百億元大關，今年可望再上百億元並創新高。獲利亮眼也提供台企銀大幅加碼員工福利與薪資的底氣，生育補助因此今年調高許多，第一胎補助4萬元、第二胎7.5萬元、第三胎10.5萬元、第四胎15.5萬元，因此年輕人若考進台企銀，在台企銀工作期間結婚生子，累計生四胎就可以領取一共37.5萬元的補助。

此外，結婚假10天增至14天，且有全薪安胎假7天、病假30天及生理假薪資照給等，這些福利都優於法令規定，也是年輕人福音。

台企銀並宣布明年起調薪將採全員同等幅度加薪4%，伙食津貼也響應稅制優化政策提高至3,000元，加計年度考績晉級加薪後，明年台企銀全體行員平均加薪幅度將逾7.5%，未來台企銀將視經營狀況動態調高同仁福利，以響應政府政策。

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