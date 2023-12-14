兆豐金加入金融永續聯盟任務 金管會這麼說

兆豐金控今年加入金融永續先行者聯盟，被賦予的任務外界高度矚目，為何邀兆豐金加入？對此，金管會綜合規劃處長胡則華表示，由於前瞻經濟活動涉及的新技術非常多，包括風險多大是否合適融資，以及發展到哪個階段才是融資的安全時點，這些將有賴兆豐出面匯整各界的意見。

胡則華也特別表示，金管會及永續聯盟之所以對綠色採購不特別訂目標：「因為採購越多，用的越多！」所以反而更鼓勵「以租代買」，包括把循環採購特別放入，而且，採購的不見得是物品，而是服務。

胡則華說明，包括前瞻經濟活動，很多涉及永續，例如，氫能，碳捕捉等這些都是新技術，而金融業在投入資金的同時，風控很重要，畢竟資金來自大眾，尤其到底金融業在何種階段時適合投入資金而不會有風險，必須和環保署、國科會討論，令二邊取得衡平。

胡則華也表示，今年也有跟經濟部討論上述事宜，明年等兆豐金加進來之後，將會強化不同部會之間的討論，建立跨部門諮詢的工作群，和部會之間商議出一個平台。

兆豐金控總經理蕭玉美在會中也表示，兆豐在全球布局很廣，投融資客戶遍及海內外，公司治理評鑑也到前5%，此次擔任「跨部門諮詢」工作群召集人，未來將定期和政府相關單位作討論，對於前瞻經濟、低碳產業等，將搜集資料和政府相關部會討論，很多前瞻經濟活動的融資條件這些，已不能用原始的貸放思維來作，兆豐金將作為溝通協調的平台，來協助永續產業。

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