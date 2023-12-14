星展整併後換卡首發選定「飛行卡」！目標維持市占第一

星展銀行（台灣）整併完成花旗在台消金業務後，率先針對卡友歡迎的飛行卡進行換發作業，瞄準高端商務客與旅遊族群推出全新頂級金屬飛行卡–「星展飛行世界之極卡」，星展銀行總經理黃思翰表示，目標希望維持飛行卡市佔第一，同時，明年1月也將推出第二波花旗換卡計畫，預計明年6月完成全部換卡作業。

星展銀行總經理黃思翰表示，自完成受讓花旗在台消金業務以來，星展銀行信用卡流通卡數已突破330萬張，許多卡友都十分關注後續的換卡計畫和權益內容，在星展得信用卡產品中，由於飛行卡廣獲卡友好評，且適逢歲末旅遊旺季，加上飛行卡刷卡消費金額屬於較高的族群，因此星展率先發行「星展飛行世界之極卡」，祭出頂級禮遇迎戰市場，首波換卡作業將自12月底啟動，預計1月底能夠全部還發完畢，同時，也希望能夠持續吸引新客戶，目標希望維持飛行卡市佔第一。

為了使花旗的客戶換卡成功，星展指出，明年1月也將推出第二波花旗換卡計畫，後續也有更多元的規劃，預計明年6月完成全部換卡作業，而在轉換完畢後，也期許活卡率衝至80%以上。

星展銀行消費金融處處長孫可基指出，全新推出的「星展飛行世界之極卡」採用高質感金屬材質打造，提供海外消費每15元、國內消費每18元累積1點飛行積金的快速哩程回饋，並加碼多項飛行禮遇和領先市場的生活饗樂優惠，讓持卡人無論在國內外旅遊、消費，甚至是品嚐星級餐飲、享受悠閒住宿時，都能享有尊榮的用卡體驗和高額哩程回饋。

全新「星展飛行世界之極卡」突破聯名飛行卡單一航空的哩程兌換限制，最優可享1比1自由兌換「長榮無限萬哩遊」、「亞洲萬里通」、「新航獎勵計劃KrisFlyer」，或享2比1兌換「華夏哩程酬賓計劃」。「星展飛行世界之極卡」全新上市，「星展飛行世界商務卡」也升級推出嶄新權益，維持海外消費每15元、國內消費每18元累積1點飛行積金之最優累哩回饋，同時新增國內用餐75折起刷卡禮遇。原「花旗寰旅世界/御璽卡」卡友將於本月底陸續換發升級為「星展飛行世界商務卡」，享有同等權益優惠。

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