快訊

國中生特優漫畫「帝王條款」慘遭網紅出征 教育部沉默2日發聲了

Fed意外急轉「鴿」 恐令歐洲與英國央行措手不及

南韓「2023年度演員」排行出爐！ 冠軍演技實至名歸

星展整併後換卡首發選定「飛行卡」！目標維持市占第一

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
全新頂級金屬飛行卡「星展飛行世界之極卡」登場。圖由左至右分別為星展銀行（台灣）消費金融處支付暨存放款部主管林群凱、星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、萬事達卡台灣區總經理陳懿文。記者戴玉翔／攝影
全新頂級金屬飛行卡「星展飛行世界之極卡」登場。圖由左至右分別為星展銀行（台灣）消費金融處支付暨存放款部主管林群凱、星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、萬事達卡台灣區總經理陳懿文。記者戴玉翔／攝影

星展銀行（台灣）整併完成花旗在台消金業務後，率先針對卡友歡迎的飛行卡進行換發作業，瞄準高端商務客與旅遊族群推出全新頂級金屬飛行卡–「星展飛行世界之極卡」，星展銀行總經理黃思翰表示，目標希望維持飛行卡市佔第一，同時，明年1月也將推出第二波花旗換卡計畫，預計明年6月完成全部換卡作業。

星展銀行總經理黃思翰表示，自完成受讓花旗在台消金業務以來，星展銀行信用卡流通卡數已突破330萬張，許多卡友都十分關注後續的換卡計畫和權益內容，在星展得信用卡產品中，由於飛行卡廣獲卡友好評，且適逢歲末旅遊旺季，加上飛行卡刷卡消費金額屬於較高的族群，因此星展率先發行「星展飛行世界之極卡」，祭出頂級禮遇迎戰市場，首波換卡作業將自12月底啟動，預計1月底能夠全部還發完畢，同時，也希望能夠持續吸引新客戶，目標希望維持飛行卡市佔第一。

為了使花旗的客戶換卡成功，星展指出，明年1月也將推出第二波花旗換卡計畫，後續也有更多元的規劃，預計明年6月完成全部換卡作業，而在轉換完畢後，也期許活卡率衝至80%以上。

星展銀行消費金融處處長孫可基指出，全新推出的「星展飛行世界之極卡」採用高質感金屬材質打造，提供海外消費每15元、國內消費每18元累積1點飛行積金的快速哩程回饋，並加碼多項飛行禮遇和領先市場的生活饗樂優惠，讓持卡人無論在國內外旅遊、消費，甚至是品嚐星級餐飲、享受悠閒住宿時，都能享有尊榮的用卡體驗和高額哩程回饋。

全新「星展飛行世界之極卡」突破聯名飛行卡單一航空的哩程兌換限制，最優可享1比1自由兌換「長榮無限萬哩遊」、「亞洲萬里通」、「新航獎勵計劃KrisFlyer」，或享2比1兌換「華夏哩程酬賓計劃」。「星展飛行世界之極卡」全新上市，「星展飛行世界商務卡」也升級推出嶄新權益，維持海外消費每15元、國內消費每18元累積1點飛行積金之最優累哩回饋，同時新增國內用餐75折起刷卡禮遇。原「花旗寰旅世界/御璽卡」卡友將於本月底陸續換發升級為「星展飛行世界商務卡」，享有同等權益優惠。

消費 花旗 星展銀行

延伸閱讀

花旗按讚世芯 上看4,200元

國巨目標價 花旗喊到815元

花旗：台積電晶圓代工霸主地位 不受美中晶片戰與英特爾撼動

00933B這檔月配息ETF什麼時候會配息？ 他分析：「這時」預計一張能拿到253元

相關新聞

新台幣強升1.96角 收31.33元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.33元，強升1.96角，成交金額14.19億美元

台塑擬發行150億元公司債 每張面額100萬元

台塑（1301）今（14）日董事會決議發行113年度國內無擔保普通公司債，發行總額不超過150億元，每張面額100萬元，...

中華信評：全球科技需求支撐 台灣2024年經濟成長3％

中華信評今（14）日公布「2024年台灣信用展望：科技需求將決定復甦的速度」報告，台灣經濟成長將重回正軌，在科技業活動的...

總統大選前後一個月 布局永續高息中小 ETF 掌握爆發力

台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）經理人黃鈺民表示，國內總統大選即將逼近，就歷史經驗來看，台股在選舉前後一個月普...

中菲電腦攜手台灣微軟 提升金融業上雲服務競爭力

金融三業資料上雲法規已在今年 8 月大鬆綁，包含銀行業、證期投信業與保險業，可將非核心系統、非敏感性資料放置於公有雲端服...

近一年台股基金重獲青睞 統一投信規模增胖262.65億居冠

近1年台股行情熱絡，推動全體投信台股基金規模增加1,217.11億至4,293.39億，增幅近4成，基金規模成長來自於績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。