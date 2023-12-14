近一年台股基金重獲青睞 統一投信規模增胖262.65億居冠

近1年台股行情熱絡，推動全體投信台股基金規模增加1,217.11億至4,293.39億，增幅近4成，基金規模成長來自於績效優異及加上買盤挹注。規模增加最多的基金公司為統一投信，近1年台股基金規模增胖262.65億，增幅逾85%。尤其是今年9月成立的統一台灣高息優選基金，募集時就為統一投信帶來逾百億的資金流入。這檔台股高息基金囊括投資人最想要的兩大特色，包括高成長及高股息，還同時提供累積型及月配息級別，獲得穩健型及領息族熱烈喜愛。

在投信基金市場上，僅有少數台股基金規模能夠達到百億等級，但統一投信老牌台股基金中，就有不只一檔規模逾百億的旗艦基金。截至11月底，統一黑馬及奔騰基金，規模分別達到145.14及119.18億。類百億等級的則有統一大滿貫基金，規模達99.37億。若以近2年數據來看，受到去年台股空頭影響，基金淨值下跌，股市投資氣氛低迷，全體投信台股基金近2年規模僅成長443.5億，增幅約一成，且超過半數的規模成長是由統一投信貢獻。統一投信近2年規模成長達250.42億，增幅近8成。10月底統一投信台股基金規模達到566.04億，也是台股基金規模第三大投信。

近期統一投信推出全系列基金定期定額及日日扣免手續費優惠活動，活動到明年2月底截止，只要在優惠期間申購扣款全系列基金，皆享該筆扣款基金終身0手續費。台股基金投資人可以利用穩健的統一台灣高息優選基金累積型級別，搭配爆發力強勁的旗艦基金，包括統一黑馬及奔騰基金，在追求超額報酬的同時，降低投資組合波動。若想要每月有額外現金流的投資人，還可以選擇統一台灣高息優選基金的月配息級別，達成月月加薪的目標。 近一年台股基金規模增加最多五大投信。資料來源：投信投顧公會，統計至2023/10/31。

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