金管會：銀行要有責任地圖

銀行董事長、總經理、副總等高階經理人要注意了，金管會將啟動「問責地圖」，最快明年底前，各銀行得建立「責任地圖制度」，全面盤點董總等高階經理人的職能與權責，並全得簽妥「責任聲明書」，銀行內控一旦有缺失、誰失職究誰責。

銀行主管坦言，金管會有重大裁罰案時，都會要求各銀行需究責相關業務主管，但可能因權責不清，很難算到底誰失職、誰又該負責；未來建立「責任地圖」後，就可對當責的人究責。

各銀行「責任地圖」則是記錄銀行管理與治理架構的整體樣貌，內容包括董總等高階經理人的權責分配、各自呈報對象，確認各高階經理人的權責範圍並由該經理人簽署責任聲明書。

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