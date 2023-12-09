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富邦金控再登國際永續最高殿堂 連續七年入選DJSI世界指數成分股

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金控再創永續佳績，連續七年入選道瓊世界指數成分股(DJSI World)、連續八年入選道瓊永續新興市場指數成分股，永續表現備受國際肯定。 富邦金控／提供
富邦金控再創永續佳績，連續七年入選道瓊世界指數成分股(DJSI World)、連續八年入選道瓊永續新興市場指數成分股，永續表現備受國際肯定。 富邦金控／提供

國際永續評比「道瓊永續指數(DJSI)」8日公布2023年指數成分股，富邦金控不僅連續七年入選最高等級「道瓊世界指數(DJSI World)」成分股，亦持續八年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控長期耕耘企業永續經營，2021年擘劃全新永續願景工程，以「Run For GreenTM奔向綠色」為主軸，聚焦低碳、數位、激勵、影響四大ESG策略，以資金的力量，領航台灣綠色金融發展，並持續以企業影響力，在非金融面，引導企業與社會大眾改變思維，共同朝向低碳生活邁進。

富邦金控在企業營運上不斷追求永續競爭力，始終接軌世界級的永續標準，成果反映在今年DJSI經濟、環境、社會三個面向，得分排名皆為台灣保險業前三名。此外，在今年24個評選項目中，富邦金控總得分表現，持續躋身全球保險業前3%(即PR97)，在資訊揭露透明度、稅務政策、人權議題、勞工關係實踐指標等4個項目的得分居全球保險業之首，且其中資訊揭露透明度、稅務政策、人權議題等3個項目更獲得滿分。

富邦金控積極推動永續經營，不僅連年獲得國內外眾多獎項與評比肯定，更積極參與國際永續倡議，為RE100會員，承諾至2040年海內外全營運據點百分之百使用綠電，並通過科學基礎減碳目標(SBT)審查，在投融資部位減碳目標設定覆蓋率逾五成，為亞洲覆蓋率最高的金融機構。更是全台唯一加入世界經濟論壇(World Economic Forum)的金融機構，富邦金控董事長蔡明興並代表簽署世界經濟論壇「利害關係人資本主義與永續性衡量指標Stakeholder Capitalism Metrics(SCM)」承諾書，更連續兩年於永續報告書中導入SCM框架，提升報告書廣度及深度。

富邦金控多年來前瞻性地針對企業ESG發展佈局，不僅董事長蔡明興為首位於世界經濟論壇官網發表ESG意見領袖文章的台灣企業家，富邦金控永續報告書更是台灣唯一全面對應SCM永續性指標的金融業報告書。經過不同永續框架的比對，富邦金控發現了在大部分的共通項目外，仍有「自然相關風險造成的損失」及「因應未來所需的能力」兩項未對應到GRI框架的重要風險議題，而透過此比對，富邦金控得以辨識與國際標準的差異，並據以精進自身永續作為。富邦金控將持續以正向力量，攜手利害關係人共建永續新社會。

富邦金控 保險 蔡明興 ESG

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