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胡亦嘉回任街口董事 要解決業務限制

聯合報／ 記者李秉豪／台北報導

街口支付創辦人胡亦嘉近日回任街口投信董事，「我現在像是被砍斷手腳」，胡亦嘉表示，回到投信最重要的是解決業務限制問題。若能夠順利解決業務限制問題，接下來首要任務是建構電支買基金平台，從小額購買開始，再來可能研究一下比較新穎的發行產品。

胡亦嘉二○二○年因為「託付寶」業務踩到金管會紅線，遭解除街口投信董事職務，他不服處分提訴願被駁回、提行政訴訟又遭判敗訴，本周宣布即刻將回任街口投信董事，讓這樁爭議再掀波瀾。

而金管會證期局也已對外表示，街口投信必須在五日內將人事案送投信投顧公會審議董事資格，公會會將審核結果送到證期局，而證期局握有最後的准駁權。

胡亦嘉先前不服託付寶案遭金管會開罰，向行政法院提起訴訟，近期遭行政法院駁回。

胡亦嘉表示，「被撤職的紀錄是一輩子的，日本、歐洲監理機關ＫＹＣ都會看到，所以這個案子不能這樣就算了」，強調會繼續提起訴訟。

胡亦嘉表示，自己只做過「一日董事長」，二○二○年七月接下街口投信董事長後，九月便遭金管會命令解職，而後也因解職紀錄不符合電支董座消極資格，一併丟了街口電支董事長職位。

胡亦嘉補充，因為留下解職紀錄，街口先前向日本、歐洲拓點布局的計畫，都受該紀錄影響，而在併購或申請金融牌照上受挫，對街口整體布局影響不小，「就算回去電支，這場官司也要打贏」，強調一定要把這個紀錄摘下來。

對於接手街口投信，胡亦嘉表示，已有初步進行整頓，因此目前投信方面有獲利，在資金上較有餘裕，未來「接上手腳」後，第一步是建設好電支買基金平台，提供用戶透過電支小額購買基金的管道，「這個應該不會有什麼問題，因為已經好幾家在做了」。

胡亦嘉 金管會

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