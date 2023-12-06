LINE Pay用戶破1200萬 「LINE Pay好行銷」助攻商機
LINE Pay宣布在台用戶數正式突破1,200萬戶，活躍用戶近七成。為協助中小型店家善用行動支付創造更多商機，LINE Pay宣布推出全新「LINE Pay 好行銷」，讓中小型店家透過LINE Pay一站式行銷平台，運用LINE Pay優惠券或LINE POINTS等資源，享有主動出擊、觸及新客、品牌打造的優勢，幫助店家以LINE Pay行動支付創造新商機。
LINE Pay在台用戶數正式突破1,200萬戶，等於全台每2人就有1人是LINE Pay用戶，是台灣用戶喜愛的行動支付，LINE Pay在台支付據點也超過50萬處多元支付場景，包含廣大的民生日常消費、早餐店、夜市商圈等在地中小型店家。
LINE Pay董事長丁雄注表示，「LINE Pay好行銷」即是專為中小型店家推出的服務，聚焦「品牌打造」、「觸及新客」、「舊客回流」、「提升營收」四大目標，以一站式行銷平台，協助各類型網路及實體中小型店家以更精準、更具效益的方式，將店家的最新優惠活動，透過LINE Pay大數據分析及篩選，精準發送位在商店周邊的目標顧客群，顧客便可透過LINE Pay即時接收商店最新優惠資訊，立即消費享受折扣回饋，為商店及用戶創造雙贏支付生態圈。
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