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金管會：國銀歐美商辦曝險總額1100億 已提示採取四大風管措施
金管會今日公布最新統計指出，根據今年六月請國銀匯報的歐美商辦最新曝險，金額約等值台幣1100億元，占全體國銀的授信總餘額不到0.3%，相對風險可控，銀行局副局長童政彰對此表示，今年已特別對於歐美商辦跌價的問題，向國銀提示四大風控措施。
童政彰表示，金管會有感於歐美商辦的放款風險，因此，在六月底，就已特別要國銀申報一次歐美商辦授信概況，並且已有請銀行要特別注意此議題，要求注意四大風管措施，包括：
1. 詳實評估法遵狀況，當地法令的評估，來對借戶整體現金流量的分析，評估借戶是否有充足的償還能力。
2. 對整個商用不動產審核過程，除了審選標的本身也要分析貸款價值比率，來優先承作擔保性較好的標的。
3. 定期評估商用不動產曝險狀況，對產業集中度訂定預警指標來啟動風管程序。
4. 落實貸放後的管理。其中童政彰特別強調貸後管理，必須作到以下重點，包括對於相關放款案件，予以不同的評級及檢討資產分類，及作壓力測試，評估授信戶資產變化狀況，而且，還要追蹤借戶答應銀行的財務承諾是否有作到，相關指標包括了擔保品價值的變化、借戶營收、出租率、住房率這些都要檢視是否有達成，這些都是貸後管理的重點。
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