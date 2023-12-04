快訊

亞錦賽／封徐若熙「154公里怪物」韓媒：連續被台灣投手壓制

2023房市代表字出爐 近五成購屋人超有感

如何知道自己可能得了白內障？白內障6前兆 頻繁變更眼鏡度數要注意

財部：新青安貸款45歲以下申購者占比75%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

財長莊翠雲今日在答覆立委高嘉瑜質詢時出具最新的統計指出，新青安貸款專案裡，45歲以下申購者占比75%；對於立委質疑新青安貸款雖然3個月已撥款800多億，另外連80歲都會來借新青安，可能會有重複申購、炒房等問題，莊翠雲回應，青安貸款就是為了幫助名下沒有房子的首購族，另外，由於房屋稅2.0是重稅，應該有助於避免不斷買賣的炒房交易問題。

新青安雖然名為「青年安心成家」，但根據財部統計，有25%以上的借款戶超過45歲，並非「青年」，不過對此莊翠雲認為，青安只借給首購族，名下必須沒有房子，且沒有其他房貸才可以，因此，不論年紀，只要有房子的需求，就可以用新青安。

立委沈發惠則認為，新青安雖然在8月至10月之間爆量成長、倍數增加，但台銀與土銀的成長量加起來占全體行庫的45%，相對集中度非常高，認為其他行庫應有更多擴張空間，必須強化對外宣導。

青安貸款 炒房

延伸閱讀

【專家之眼】何不增設「出國旅行支出」特別扣除額？

莊翠雲：今年全年出口值可望創下史上第三高

金擘獎頒獎 財長莊翠雲：今年民間投資公建將破2千億元

立委提案 促台銀成立職籃球員防賭基金信託

相關新聞

新台幣升勢再起 早盤大漲逾1角站穩31.3元

美國聯準會主席鮑爾試圖打消市場的降息預期，態度仍被解讀為偏鴿，美股收紅，美元指數缺乏上攻動能，持續盤整。新台幣匯率今天再...

新台幣開盤升7.5分 為31.4元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.4元開盤，升7.5分

群益金鼎證券2023年成績耀眼 榮獲國際三項大獎肯定

群益金鼎證券2023年成績大放異彩，在數位策略、品牌服務獲得高度肯定，傑出的表現奪得國際三大獎項肯定。群益一戶通&行動贏...

帳戶連坐處分 銀行憂矯枉過正

國內銀行業者被要求年底前修改系統，配合管制人頭戶新規定上路。銀行除了抱怨作業時程太趕，知情人士透露，上周四的會議已有不少...

限制轉帳 5年內難再當人頭

為防詐騙集團利用人頭帳戶洗錢，法務部、金管會擬針對涉犯洗錢防制法的帳戶，限制轉帳功能，預計本月底前施行，引發銀行業者反彈...

金融業10月加碼台股140億

台股十月跌幅百分之二點一六，金融業合計淨加碼台股逾一四○億元，結束連三個月減碼，累計金融業今年前十個月仍呈現減碼台股，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。