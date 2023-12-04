財部：新青安貸款45歲以下申購者占比75%

財長莊翠雲今日在答覆立委高嘉瑜質詢時出具最新的統計指出，新青安貸款專案裡，45歲以下申購者占比75%；對於立委質疑新青安貸款雖然3個月已撥款800多億，另外連80歲都會來借新青安，可能會有重複申購、炒房等問題，莊翠雲回應，青安貸款就是為了幫助名下沒有房子的首購族，另外，由於房屋稅2.0是重稅，應該有助於避免不斷買賣的炒房交易問題。

新青安雖然名為「青年安心成家」，但根據財部統計，有25%以上的借款戶超過45歲，並非「青年」，不過對此莊翠雲認為，青安只借給首購族，名下必須沒有房子，且沒有其他房貸才可以，因此，不論年紀，只要有房子的需求，就可以用新青安。

立委沈發惠則認為，新青安雖然在8月至10月之間爆量成長、倍數增加，但台銀與土銀的成長量加起來占全體行庫的45%，相對集中度非常高，認為其他行庫應有更多擴張空間，必須強化對外宣導。

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