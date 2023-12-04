群益金鼎證券2023年成績耀眼 榮獲國際三項大獎肯定
群益金鼎證券2023年成績大放異彩，在數位策略、品牌服務獲得高度肯定，傑出的表現奪得國際三大獎項肯定。群益一戶通&行動贏家APP榮獲亞洲企業商會（EnterpriseAsia）頒發國際創新獎（International Innovation Awards）之最佳「服務與解決方案」。此外，全球銀行及金融評論獎 （Global Banking &Finance Review）頒發「2023年台灣最傑出券商」與國際商業雜誌（International Business Magazine）「2023年台灣最佳券商品牌」，顯示群益金鼎證券提供的優質服務已獲得各界肯定。
群益金鼎證券一舉摘下三項國際大獎，總經理李文柱表示，今年的成功不僅是對群益金鼎證券的肯定，更是對數位金融服務升級卓越表現的極大讚譽，未來會持續提供給客戶最佳的服務體驗。
國際創新獎由亞太地區最大非政府組織亞洲企業商會所舉辦，今年國際創新獎在全球超過160組參賽，橫跨30個國家角逐，「群益一戶通」及「行動贏家APP」在市場上創下好口碑，一舉獲得亞洲企業商會國際創新獎「服務與解決方案」的肯定。
群益「行動贏家APP」有三大特色，內建超光速下單及7種智慧單模式，並提供整合客戶金流資訊的一戶通帳務查詢。群益「一戶通」資金整合神流通，開證券戶免開銀行戶，投資人開立群益一戶通，享有便利的全球金融投資管理帳戶。
作為台灣獨立券商的龍頭，群益金鼎證券積極佈局數位策略，升級數位金融服務並獲得肯定，今年以「極簡、極速、極聰明」新口號，展現出品牌新形象，深受客戶的青睞，在數位服務和品牌方面均獲得國際認可，榮獲國際媒體全球銀行及金融評論大獎 「2023年台灣最傑出券商」及國際商業雜誌「2023年台灣最佳券商品牌」殊榮，國際大獎肯定。
群益金鼎證券致力於提供卓越的金融服務，並專注於滿足客戶的投資需求，未來也將持續推出更具價值且有溫度的服務，與客戶共創美好的未來。
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