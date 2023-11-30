超額儲蓄創新高 明年估3.7兆

行政院主計總處最新預測，明年超額儲蓄率上修至百分之十四點八五，超額儲蓄金額高達三點七兆元，不僅連續五年逾三兆元，且創下歷史新高，顯示閒置資金仍多，外界擔憂投資動能減速，恐增加經濟失衡風險。

「超額儲蓄」為儲蓄與投資的差額，以主計總處最新公布的明年預測數三點七兆元為例，即為國民儲蓄毛額十點一三兆元減掉國內投資毛額六點四三兆元。若儲蓄與投資約略相等，未消費的資金被政府或企業用來投資新廠房、新技術，充分運用。若儲蓄遠大於投資，代表財富閒置，較不利未來經濟發展。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰昨表示，ＡＩ商機、淨零碳排、數位轉型三路並進，可望催出企業投資動能，對明年投資不悲觀。

主計總處資料顯示，明年超額儲蓄率百分之十四點八五，較八月預測數增加○點三九個百分點；超額儲蓄三點七兆元，則較八月預測數增加○點一五兆元。進一步觀察，主計總處對於明年國民儲蓄毛額預測，也較八月增加○點○六兆元，但對國內投資毛額卻是較八月減少○點○九兆元，兩者差距再拉大。

蔡鈺泰指出，全球經濟前景不確定性仍高，使得企業投資計畫審慎，主計總處因此調降明年民間投資成長率預測至百分之三點一七，較八月預測下修○點三八個百分點。

不過，由於半導體廠商持續投資先進製程，加上離岸風電與太陽光電等綠能設施持續建置，企業數位與淨零轉型帶動相關投資，航空業者則因應跨境旅遊需求積極增購航空器，以及投資台灣三大方案持續落實，均可支撐投資動能。

蔡鈺泰表示，超額儲蓄金額創高確實需密切關注資金運用與流向，過去外界擔憂閒置資金流入房市、股市，恐造成金融市場較大的波動。自二○二○年以來，我國超額儲蓄金額就已超過三兆元，但近幾年我國經濟市場健康且穩定發展，主計總處後續將持續觀察。

蔡鈺泰說，目前經濟情勢，也必須靜待全球終端市場需求回溫，有了新訂單，才能進一步催動廠商的投資意願。只是庫存去化速度確實比原先預期慢，在產能利用率都不見得全開的情況下，廠商對於投資自然沒有急迫性。

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