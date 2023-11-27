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王道銀行：明年發放股利不用提特別盈餘公積

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
王道銀行今日由總經理李芳遠主持召開第3季法說會，前三季獲利29.5億，前三季EPS0.74，較去年大增24%，資產總額已超過6000億元。（本報資料照片）
王道銀行今日由總經理李芳遠主持召開第3季法說會，前三季獲利29.5億，前三季EPS0.74，較去年大增24%，資產總額已超過6000億元。（本報資料照片）

王道銀行今日由總經理李芳遠主持召開第3季法說會，前三季獲利29.5億，前三季EPS0.74，較去年大增24%，資產總額已超過6000億元。另外每股淨值已站上13元，為13.03元，是近五年來最高。王道銀行也對其他綜合損益（OCI）帳面數字指出，前三季有7.5至7.6億左右獲利，股價及匯率變動是主要影響，但絕不會影響明年的股利發放。

王道銀行表示，特別盈餘公積的提存，去年提了25億元左右，由於今年前三季獲利佳，及OCI損益都有不錯成績，因此在股息上可正常發放。至於王道銀行所轉投資的中華票券，是否得用法定盈餘公積來發放股息，目前尚無法回答。不過，華票的確因為升息卻無法轉嫁成本，而使利息收益受影響。

王道銀行表示，2024年營運的最大風險，仍在於總經環境和地緣風險。今年獲利可再創新高，明年度獲利也成長可期，包括明年由於台美利差仍大，因此，今年第4季和明年，仍將持續目前的水平。

李芳遠對中國大陸租賃市場的消費金融業務，以「謹慎樂觀」來形容，雖然疫情影響、經濟下滑，外資投資移出，對大陸經濟有衝擊，但仍認為該市場仍可找到合適的客群，今年內部亦在放款上調整，也有淘汰能力及適應性不佳的客戶，另外未來在經濟好轉之下找到有發展機會的客戶，來優化放款組合。

王道銀行 2024

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