防疫險風暴已過、獲利創高！台產：樂觀看待明年股利

走過防疫險風暴，台灣產物保險（2832）前三季稅後純益為8.51億元，每股純益（EPS）為2.35元，年成長率逾36％，創下近年同期新高紀錄。台產總經理陳昭鋒指出，「今年產險業算是風調雨順的一年，防疫險理賠風暴也穩定下來，未來保險公司會更加回歸本質」；另外，外界也關注明年股利政策，台產指出，今年獲利有所成長，加上台產穩定的股利政策，因此樂觀看待明年股利。

台產總經理陳昭鋒指出，風險不變，保費因再保成本上漲而調整，加上今年火險、颱風險等沒有造成太大的損失，所以整體來說，今年產險業算是風調雨順的一年，也希望12月能夠平平安安地度過，走到現在，之前的防疫險理賠風暴應該算是穩定下來。而展望未來，在外在再保成本上升、內在防疫保單重大損失的影響下，保險公司會更加回歸本質，回到保險業真正該做的，所以現在大家都在談風險、費率、損害防阻，業績雖然很重要，但不會是第一個考量。

台產發言人黃志傑指出，今年產險業可以說是台灣最亮眼的產業之一，因為保費成長，損率控制得宜，若將防疫險影響扣除，各家業績都表現良好。

展望明年，黃志傑表示，再保費率漲幅應會較為趨緩，但預估仍會維持上漲的趨勢，加上各險種保費調整，以台產來說，保費成長幅度最高的為商業險種，平均年成長超過三成，而也因商業險種受匯率影響較大，明年成長趨勢仍可維持。而個人傷害險種在經過防疫險過後，各家產險公司風險意識提高，若損率過高就會進行調整，但因台產個人傷害險種目前損率控制得宜，所以現階段沒有需要調整或停賣的部分。

另外，台產過往皆維持穩定的配息政策，配息率皆在五成以上，外界也關注明年股利政策，黃志傑說，今年獲利有所成長，加上台產穩定的股利政策，因此樂觀看待明年股利。

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