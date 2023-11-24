中信銀防詐ATM首度亮相 推出生成式AI智能助理

中信銀今日在台北金融博覽會中首度對外曝光運用生成式人工智慧（Generative AI）研發的「AI智能助理」，不但互動時有擬人表情、口型、微笑和動作，呈現如真人般的自然服務，現場亦讓應用人工智慧（Artificial Intelligence, AI）人臉辨識技術阻詐的升級版神盾聯防「防詐騙ATM」對外亮相。

中信銀董事長利明献表示，詐騙案件層出不窮，為有效阻詐，中國信託銀行積極與內政部警政署合作，於全台超過7000台ATM建置「中國信託ATM智能防詐車手交易通報系統」加入聯防懲詐行列，不只ATM廣告輪播防詐宣導、設立提醒機制、交易畫面顯示防詐騙警語，詐騙集團車手若於中國信託ATM提款，系統辨識出異常交易帳戶即觸發自動通報警察單位的機制，金、警聯手每月均有車手落網。

生成式AI科技大爆發，中信銀行利用大型語言模型搭配中信銀行產品知識庫，打造理財與信用卡諮詢「AI智能助理」，大幅提升理解與對話能力，以擬人對答、記憶內容互動，使對話前後連貫，服務更有溫度。

同樣運用生成式AI技術的「綠色偵碳GreenGPT」，展出「綠色知識智能機器人」，幫助民眾了解個人習慣產生的碳足跡，打造個人化減碳撇步；而「綠色偵碳」則協助全卡別客戶自動計算消費碳足跡，以遊戲宣導永續知識，預計於2024年上半年推出。

「新一代智能體驗分行」則提供民眾體驗首創ABC（AI, Branch Financial Service, Cloud）分行智能化全旅程服務，線上AI分行智能管家為台灣首家結合Apple Order Tracking技術，讓客戶一手掌握分行服務進度，未來更將導入AI人臉辨識預警詐騙風險；BFS（Branch Financial Service）金融服務專員首創大廳服務模式，結合大數據精準關懷，於154家分行聯防堵詐；Cloud雲端服務網絡則讓臨櫃服務透過視訊串聯各領域專家，共同提供一站式完整友善服務。

中信銀也表示，榮獲8項專利肯定的「安心支付」透過AI多重防護、數位監控機制，積極優化刷卡流程把關用戶交易安全，導入RPA（Robotic Process Automation）流程機器人，當客戶有消費疑慮時，可透過手機3分鐘完成自助通報服務，搭配偽冒即時決策系統，30毫秒內完成驗證並阻斷可疑欺詐，並透過AI商店資料庫，讓消費通知比對交易商店名稱，即時易懂。

為擴大友善高齡服務、保障樂齡民眾金融交易安全，中信金旗下的台灣人壽亦首創「高齡錄音AI智能質檢」亦於本次展覽中亮相，導入AI機器學習，業務員銷售保險商品給高齡客戶時，錄音過程可即時將對答音檔轉成文字，進行線上檢測、糾錯提示及重錄功能，優化錄音體驗並強化風險管控保障客戶權益。

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