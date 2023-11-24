VASP業者預備遞件 預期明年公會成立

近期幣安遭美國監管機關重罰，虛擬資產監管議題再度被推上風口浪尖，金管會初步將透過指引，以公會自律方式監管，而國內VASP公會籌備也如火如荼的進行，籌備小組表示，將於下周二（28）完成遞件資料用印，待經濟部與內政部會銜發佈新增「虛擬通貨商業」類別，便會送主管機關審核。

金管會表示，對國內虛擬資產平台及交易業者的監理將採漸進式監理，參考英國虛擬資產監管模式，第一階段從洗錢防制切入，要求業者須完成申報洗防聲明，接著訂定產業指導原則，再來輔導業者成立公會，在公會成立後，要求業者訂定自律規範，最後觀察公會運作情況，決定訂定專法或透過現有法律授權。

虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組最新會議記錄顯示，小組已完成編訂公會章程，將於下周二召開「籌備小組與 VASP 業者大會」，與非公會籌備小組的虛擬資產業者一同完成遞件資料的用印，依據金管會監理規劃來看，國內虛擬資產業者監管即將進入訂定自律規範的階段。

據悉，目前共有25家業者通過洗防聲明，不過下周僅有24家會參與共同遞件，幣竟（bitgin）先前涉八八會館洗錢案，因此暫停參與公會相關事務，其餘24家VASP業者應會在大會時一同完成遞件資料用印，待「虛擬通貨商業」正式公告新增後，便會送主管機關審核。

籌備小組業者表示，與相關部會確認後，最新時程為12月經濟部與內政部將會銜公告修正商業團體分業標準，新增「虛擬通貨商業」，因此公會成立時間預期會落在明年。

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