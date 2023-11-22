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熱錢竄 股匯爆量雙漲

聯合報／ 記者陳儷方陳美君／台北報導
外資熱錢大舉匯入帶動股匯雙漲，其中台幣兌美元匯率連七升，累計升逾九角。記者侯永全／攝影
外資熱錢大舉匯入帶動股匯雙漲，其中台幣兌美元匯率連七升，累計升逾九角。記者侯永全／攝影

外資熱錢如海嘯般湧入，帶動台北股匯市雙雙勁升。台北股市昨天開高走高，終場大漲二○六點，指數收在一萬七四一六點的今年新高，成交量放大到三四四九億元；台幣兌美元匯率的走勢也不輸台股，飆升二點一角，收在卅一點四四八元的逾三個半月新高價，總成交量也高達廿點六二億美元。

法人指出，台股強拉一根長紅棒，外資大手筆買超台股四二一億元功不可沒，這也是外資連續七個交易日買超，帶動台股「連七紅」。匯銀主管則說，台幣匯率「連七升」、升逾九角，關鍵推力就是外資累計匯入逾五十億美元（約台幣一五六七億元）；而在匯率升破卅一點五元後，先看卅一點二元技術價位，若此價位也失守，將進一步挑戰卅一元整數大關。

針對台股後市，分析師表示，輝達財報及美國聯準會會議紀錄今天公布，加上美股廿三日感恩節休市等因素，都可能會讓台股出現短線震盪，但並不影響已形成的多頭趨勢，不過，挑戰萬八大關要看台幣是否延續動能。

至於台幣匯率，匯銀主管說，熱錢源源不絕湧入台灣等亞洲新興市場，目標就是瞄準股市而來；以昨天而言，熱錢匯入估計逾十億美元，推升台幣匯率盤中最高升抵卅一點四○八元、升值二點五角，即使中央銀行進場買匯阻升，台幣匯率終場仍升破卅一點五元關卡。

匯銀人士指出，今年以來台幣對美元匯價的升貶，與日圓、人民幣對美元走勢相似，拜習會後人民幣大幅升值，日圓也走快速升值模式，兩大亞幣走升，台幣自然也往升值方向前進，且表現強勁。然而，兩岸關係和緩與否影響外資匯入投資台股意願，外資若持續匯入，台幣承受較大升值壓力。

匯銀人士說，台幣在升破卅一點五元價位後，預料將直探卅一點二元關卡，以台幣強勢情形來看，恐怕這二天就能觸及。今年一、二月台幣在外資匯入下衝上廿九點五元，今年底到明年初，這齣戲碼再重演也不無可能。

台幣 台股 外資

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