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施羅德：自然資本是2024年不可忽略的永續投資新主題

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

自新冠疫情席捲全球，永續投資成為金融市場聚焦的主流，特別是新能源、氣候變化等不同主題，吸引了全球投資人的目光。然而，在氣候變化下所影響的自然生態、環境地貌及生態多樣性等議題，也逐步成為核心。

羅德自然資本投資團隊主管Andrew Dreaneen表示，所謂的自然資本，是指自然資源蘊藏量，結合生態系功能所創造的經濟、環境與社會利益。以前和投資人闡述自然資本的重要性，較無法獲得共鳴，但如果先聚焦在森林保育及相關的土地投資，並計算出碳權、土地價值、保護生態等多樣性利益，就能獲得投資人的理解與青睞。

Andrew Dreaneen指出，市場之所以愈來愈重視自然資本，是經過減碳開始並逐漸體認到，人類的生存利益和地球自然環境息息相關。從氣候變化帶來的生存風險、環境成本提高，到現在統計出全球經濟產值超過一半（約44兆美元），皆仰賴自然資源與生態系的服務。也可以說，自然資本是人類經濟活動的命脈。

以目前永續投資下的主題概來看，自然資本仍在發展推廣的階段，但未來潛力無窮。根據聯合國環境署（UNEP）報告，氣候解決方案每年吸引將近 6,000 億美元資金流入，相形之下，每年僅約 1,330 億美元流入自然解決方案。

施羅德指出，根據專業統計，到2030年前，市場投資於生物多樣性的資金缺口高達7,110億美元，遠高於2019年統計時的不到1,000億美元，可見在未來短短幾年期間，資金可能會大幅湧入，也提供了潛在的利基。

自然生態 羅德

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