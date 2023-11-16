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健康第一！磊山調查近五成民眾買保險優先選擇醫療險

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
保經業者建議，青壯中世代買保單應重視保費支出與保障內容。圖/資料照片
保經業者建議，青壯中世代買保單應重視保費支出與保障內容。圖/資料照片

不同年齡層、關心的個人保障大不同；根據磊山保經在今（ 2023）年10月世界音樂節活動中，針對民眾進行的問卷調查結果顯示，四成六受訪者買保單優先選擇醫療相關保險

若按年齡世代分析，18歲～30歲的青世代優先選擇意外險（ 41.96%），其次為儲蓄險與失能險。

30歲～45歲的壯世代，買保險優先考慮癌症險（50％）之後才是醫療險。

年紀在45歲～60歲的中世代則首選重大疾病類商品（ 25.84％ ）；顯見不同年齡層買保險，均是個人保障優先、理財規劃墊後 ，唯因為人生階段的不同、選擇也有差異。

本次調查也發現，54.7％的受訪者買保單最關心「保費合不合理 ，不想成為保險韭菜」。

至於能供民眾查詢個人保單的保險存摺，也有44％的受訪者表示「有聽過，有在使用」、25.3%的受訪者則是「有聽過，沒有在使用」。代表保費的合理性是民眾投保最在意的關鍵，而政府推動的保險存摺，多數民眾聽過，使用度有機會隨時間成長。

針對調查結果，磊山保經業務總經理林世德指出，保險保障能守護個人與家庭現在與未來幸福，也能轉嫁未知的風險。18歲～30歲的青世代著重意外險，代表其認知到自己常常因為工作、生活打拚、在外奔走的時間較長，加上才剛踏入社會，收入與資產有限，若遇意外事故恐會有較大的經濟損失，故選擇投保意外險能強化個人保障。

30歲～45歲的壯世代考慮癌症險，代表30歲後步入人生不同階段、成家立業，對癌症及重大疾病可能造就的家庭經濟支柱倒塌，有明確風險的意識提升，此時可透過一次給付型的癌症險，提升癌症理賠的保障額度。

至於45歲～60歲的中世代首選重大疾病類商品，如特定傷病險、重大傷病險，代表中世代過往可能已有規劃，面對即將退休或周遭有類似案例的發生，對於保險的需求不僅是需要能分擔家計，更希望能獲得好的照顧，此時更針對特定或重大傷病進行強化，建議在選擇保單時，可先了解特定傷病險理賠的疾病項目，以及重大傷病險的保費與保障期限，從眾多市售的保單中挑選最適合的商品。

磊山保經建議，不同年齡層的保障需求各異，能配置在保單的資金額也不同，都要從自身需求出發，挑選適合自己需求與保費支出的保單。

保險 癌症險

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