金管會示警…代辦幫你討回受詐款？ 小心詐騙新招

詐騙手法不斷翻新，金管會官員昨天表示，近來發現「代辦追索」的新型態詐騙，由不法分子代詐騙被害人申請返還警示帳戶剩餘款，近一個多月來金管會接獲近百件陳情案。官員提出「要報案，不代辦」的「六字訣」提醒民眾提高警覺，免得被詐騙集團「二度傷害」。

據了解，這類代辦詐騙通常都是透過網路尋找詐騙受害人，包括誘使受害人說出遭詐騙的金額，判斷是否為「肥羊」，而刑事警察局也已接獲數件這類案件。至於詐團最常用的偽裝身分包括國際律師、國際駭客、國際打擊詐騙組織以及國際刑事組織。

至於這類詐團的手法不外乎聲稱自己是很厲害的駭客，能駭進銀行帳號幫受害人討回受詐款項，也有詐團聲稱自己服務於國際打擊犯罪或國際刑事組織，謊稱已幫受害者討回款項，「但要先繳一筆保證金才能領款」。

金管會銀行局副局長童政彰昨說，民眾若遭到詐騙，一定要牢記「要報案，不代辦」，千萬不要誤信第三人可追回款項。若民眾遭詐騙後希望把匯到警示帳戶的錢追討回來，就得出示兩項文件，分別是刑事案件的報案三聯單，以及「切結書」，切結若申請內容不實導致銀行受損，會有法律承擔責任。

銀行局也提醒，民眾遭詐時必須先立案，接下來警方會了解金流流向，若款項來得及阻擋，就會依規定幫民眾追回受詐款項。

童政彰表示，這些代辦業者都拿著受害人的「委託書」來找金管會，希望金管會能交付銀行，把詐款匯出，但金管會發現來的都是同一群追索人，因此有所警覺；提醒民眾不要上當，若需要尋求返還警示帳戶剩餘款項，不要透過第三人代為處理。

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