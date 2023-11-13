這家銀行推逾5%美元高利定存 3個月年息5.4%、6個月5.35%
2022年通膨升溫，美元升息，烏俄戰爭、以巴衝突等地緣政治影響，全球金融市場震盪加劇，投資風險與挑戰持續升高。合庫推出「合優利6」美元定存優惠專案，提供客戶相對安全和穩健的資金停泊選擇。
合庫指出，本檔期間自今年11月13日至12月8日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入、基金贖回資金或保單解約皆可承作，最高可享3個月年利率5.4%、6個月年利率5.35%優利定存。此外，合庫亦提供多元的承作通路，活動期間內不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。
為落實綠色金融，減少碳排放，本次專案祭出優惠，鼓勵民眾多加利用數位金融服務，數位帳戶最低承作門檻為1,000美元，非數位帳戶為3,000美元；另於網路平台結購美元時，除建議使用匯率到價通知，即時買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼3分優惠。
本次專案提供3個月及6個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止。
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