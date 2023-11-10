將來銀行攬新客 加開新戶專屬「1.71%優利定存專案」

將來銀行先前推出11月1.71%台幣優利定存，推出3天即額滿，將來銀行今（10）日表示，對於新開戶的民眾，仍有新用戶限定的3個月期「1.71％台幣高利定存專案」，最高可存50萬元，存滿3個月可領近2200元利息。

將來銀行表示，以巴戰事、烏俄戰爭仍持續進行，不確定因素隨時可能反轉市場信心，因此瞄準「富貴穩中求」的需求，推出優利台幣定存，讓存戶能穩健的讓資產增值，每名新戶上限50萬元，且1萬元即可起存，對於資金調度者更為友善。

將來銀行指出，新戶不僅獨享台幣1.71％高利定存專案優惠，活儲也可享最長60天、最高6%利率，有美元存款的高利率卻又不用額外承擔匯率風險，正是有資金停泊需求族群「錢進將來」的最好時機。

除了存款優惠，將來銀行表示，因應雙11網購商機，年底前持「將將卡」均可享最高6％消費回饋，除了1% N點無上限回饋外，到Coupang酷澎、蝦皮購物、momo購物網、PChome 24h購物等指定通路消費，更額外提供天天5%加碼回饋。

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