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北市技職教育新里程碑 蔣萬安成立全國首創商業虛擬金融中心

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台北市商業金融技術教學中心今(10)於士林高級商業職業學校舉行啟用記者會。台北市政府提供
台北市商業金融技術教學中心今(10)於士林高級商業職業學校舉行啟用記者會。台北市政府提供

台北市商業金融技術教學中心今(10)於士林高級商業職業學校舉行啟用記者會。台北市長蔣萬安致詞時強調，這是全國首創第一座商業虛擬金融中心，也是產學合作很重要的里程碑。

蔣萬安強調，台北市政府非常重視技職教育，在他上任後成立了技職股，同時，在各領域已簽28個產學合作備忘錄，5月也曾揭牌啟用「內湖高工智慧設施應用與維修技術教學中心」，本次成立的台北市商業金融技術教學中心，更是全台首創第一座商業虛擬金融中心。這是歷史性一刻，也是是臺北市產學合作很重要的里程碑，未來希望透過這樣的模式，讓孩子們可以順利銜接職場，也讓產業界很順利地找到人才。

蔣萬安也感謝參與的夥伴，包括八家會計師事務所、教育局及士林高商推動與合作，讓商業虛擬金融中心可以順利成立。未來會打造商業智慧化的學習環境，有商業大數據分析工具、數位科技金融課程發展、未來商店經營模式，而因應未來趨勢，亦將有全自動「無人商店」體驗環境、虛擬實境商店、理財互動遊戲、開設「會計產業實務專班」等前瞻實作學習環境。蔣萬安表示，這些創全國之先的規劃，就是要讓孩子在學習的過程不單只在課堂、課本內，而是更實務的做法，讓孩子們具備技能，才能因應未來社會脈動。

蔣萬安透露，未來台北市政府將陸續推出各領域教學中心，包括年底大安高工即將啟用全台第一間以科技創新軟體為主的技術教學中心。蔣萬安希望在台北市匯聚優秀人才的同時，也要持續向下紮根，讓孩子在未來人生旅途上，更具競爭力，甚至能站上國際舞台發光發熱。

蔣萬安 金融中心 產學合作

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