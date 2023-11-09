快訊

台灣美食「亞洲國家都可取代」 波蘭背包客嘆：不宣傳這優勢太可惜

新北某醫院爆醫療疏失！偵查小隊長被餵食噎到 休克昏迷月餘未醒

黃捷選立委內憂外患夾擊 當年罷捷推手醞釀二次罷免？

升息尾聲投資什麼？基富通APP獨家調查：投信投顧最看好這三類資產

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投信投顧業者對於未來三個月市場熱度排行。( 資料來源：基富通APP，2023/10)
投信投顧業者對於未來三個月市場熱度排行。( 資料來源：基富通APP，2023/10)

邁入2023年尾聲，金融市場憂喜參半，投資方向該如何掌握成為多數人當前關注焦點。根據基富通證券APP最新獨家調查揭露，全台投信投顧業者未來三個月最看好的投資機會分別是科技股、台股與投資等級債，也顯示高成長與穩健型的資產同時受到青睞。

近期市場一則以喜、一則以憂，喜的是美國聯準會11月再度暫停升息，為投資人提供喘息機會，但也擔憂利率水準居高不下與地緣政治衝突升高，正打亂國際貿易的節奏，並考驗企業營運能力，投資方向該如何掌握？

根據基富通 APP 今年10月獨家調查，全台約40家投信投顧業者對於未來三個月的市場熱度排行，最看好的是科技股，好評度達74%；其次是台股、投資等級債，看好度都有73%；另外，股債平衡型資產緊追在後，看好度超過70%。

受訪的投信投顧業者指出，科技產業一直是台灣投資人的熱門選擇，尤其近年AI人工智慧、電動車等創新科技主題吸引眾人目光，而台股在科技產業中又扮演完整供應鏈的角色，相關企業的獲利表現與股息配發都很亮眼，因此受到廣泛青睞。

此外，隨著聯準會放緩升息，許多投資機構預測債券殖利率已來到相對高點，明後年有機會反轉向下，由於債券殖利率與價格呈反向關係，所以紛紛看好債券的投資甜蜜點來臨，讓長期穩健與債信品質較佳的投資等級債備受關注。

基富通總經理王浩宇表示，目前市場仍充滿各種不確定性，最好的做法是保持冷靜與耐心，建議採取「確定」的策略應對「不確定」，如定期定額紀律投資、資產配置等方式，有效分攤投資成本與標的，避免追高殺低與過度集中的風險。

王浩宇指出，對於一般投資人來說，基富通 APP 有提供免費獨家的理財資訊、豐富多元的投資標的與終身0手續費，幫助投資人掌握最新市場動向，及定期定額或單筆資產配置的投資參考，減輕負擔與煩惱，達成長期理財的目標。

美國聯準會 台股

延伸閱讀

美科技股 法人唱旺

看好台中七期潛力 唐吉訶德、誠品生活進駐展店

三大法人同步連5買 分析：台股年底行情仍有撐

AI 獲外資一致買超 仁寶被敲近5千張、再獲投信連10買

相關新聞

外資10月匯出金額縮小、較9月大減七成 今年來仍呈淨匯入

金管會昨（3）日公布10月外資淨匯出10.16億美元，是7月以來連續第四個月呈現單月淨匯出，但單月淨匯出金額顯著縮小，換...

綠債納央行外匯存底 央行總裁楊金龍：每年5％成長目標

中央銀行總裁楊金龍今（9）日出席立法院財委會，他指出，中央銀行已經超前佈署，訂定每年外匯存底中綠色債券每年5％成長率目標...

爽領房貸支持金3萬 年底前符合這些資格快來申請

內政部國土管理署統計，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」自今年6月1日開放受理申請以來，截至10月底已突破70萬戶申請案...

群益ESG投等債20+ETF 11月20日開募

面對升息循環將入尾聲，債市可望再啟多頭，但市場又有不確定性干擾，在機會、波動及收益追逐等需求並存下，使得存債風再度吹起，...

富邦證券榮獲金彝獎傑出ESG永續獎、傑出證券人才獎

兩年一度的金彝獎是台灣證券業的最高榮譽獎項，富邦證券在第十七屆金彝獎團體獎項中奪下「傑出ESG永續獎」，為證券業首家獲此...

中信銀永續金融 解救企業「碳焦慮」

為了協助客戶邁向淨零永續，中信銀已提出兩大重點方向。中信銀策略長蔣振彰指出，這兩大方向分別是產品永續創新、以及客戶永續議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。