升息尾聲投資什麼？基富通APP獨家調查：投信投顧最看好這三類資產

邁入2023年尾聲，金融市場憂喜參半，投資方向該如何掌握成為多數人當前關注焦點。根據基富通證券APP最新獨家調查揭露，全台投信投顧業者未來三個月最看好的投資機會分別是科技股、台股與投資等級債，也顯示高成長與穩健型的資產同時受到青睞。

近期市場一則以喜、一則以憂，喜的是美國聯準會11月再度暫停升息，為投資人提供喘息機會，但也擔憂利率水準居高不下與地緣政治衝突升高，正打亂國際貿易的節奏，並考驗企業營運能力，投資方向該如何掌握？

根據基富通 APP 今年10月獨家調查，全台約40家投信投顧業者對於未來三個月的市場熱度排行，最看好的是科技股，好評度達74%；其次是台股、投資等級債，看好度都有73%；另外，股債平衡型資產緊追在後，看好度超過70%。

受訪的投信投顧業者指出，科技產業一直是台灣投資人的熱門選擇，尤其近年AI人工智慧、電動車等創新科技主題吸引眾人目光，而台股在科技產業中又扮演完整供應鏈的角色，相關企業的獲利表現與股息配發都很亮眼，因此受到廣泛青睞。

此外，隨著聯準會放緩升息，許多投資機構預測債券殖利率已來到相對高點，明後年有機會反轉向下，由於債券殖利率與價格呈反向關係，所以紛紛看好債券的投資甜蜜點來臨，讓長期穩健與債信品質較佳的投資等級債備受關注。

基富通總經理王浩宇表示，目前市場仍充滿各種不確定性，最好的做法是保持冷靜與耐心，建議採取「確定」的策略應對「不確定」，如定期定額紀律投資、資產配置等方式，有效分攤投資成本與標的，避免追高殺低與過度集中的風險。

王浩宇指出，對於一般投資人來說，基富通 APP 有提供免費獨家的理財資訊、豐富多元的投資標的與終身0手續費，幫助投資人掌握最新市場動向，及定期定額或單筆資產配置的投資參考，減輕負擔與煩惱，達成長期理財的目標。

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