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台新gogoro聯名卡發破10萬張卡 祭超狂購車回饋

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新Gogoro Rewards聯名卡因10%高回饋深受車主喜愛，現已發行超過10萬卡。台新銀行／提供
台新Gogoro Rewards聯名卡因10%高回饋深受車主喜愛，現已發行超過10萬卡。台新銀行／提供

適逢年末銷售大檔，Gogoro今(8)宣布推出熱門車款Delight新色「電晶紫」顯示光感質調，與SuperSport 「電光銀」獨特的夜間反光車身，以及「Apple錢包機車鑰匙」及「尋找」(Find My)等超強新功能，讓消費者一次擁有獨特風格及絕佳智慧體驗，邀請民眾輕鬆加入低碳運輸的行列。台新銀行身為Gogoro聯名夥伴，2022年10月底發行Gogoro Rewards聯名卡，歡慶滿周年迅速累積逾10萬卡，加碼祭出購車滿額高回饋，疊加多重優惠後，最高享7,520點Gogoro Smart Point，1點相當於新台幣1元，可直接折抵每月電池資費、維修保養或再購車等Gogoro集團消費。如現在購車，搭配將於年底截止收件的2023政府電動機車汰舊補助最高新臺幣29,300元，可省更多，為民眾入手理想車款的最佳時機。

台新Gogoro Rewards聯名卡於上市逾周年，新發卡數突破10萬張，期間補助超過2萬名車主購買電動機車，並針對綠能消費總計回饋超過8,500萬點，促進提升台灣電動機車普及率。2023年底政府電動機車汰舊補助最高新臺幣29,300元即將截止收件，倒數之際，聯名卡同步再加碼，祭出購車專屬優惠，今年10月1日至11月30日首次申辦聯名卡，並於10月30日至11月30日購買Gogoro任一車款，單筆達檻享加碼回饋，疊加多重優惠最高可享7,520點Gogoro Smart Points回饋。

台新銀行表示，Gogoro Rewards聯名卡能受到廣大車主支持，原因除可享Gogoro集團內加碼外，店外消費高回饋更是主因，舉例來說，於夥伴商家消費最高享 10% 回饋，且消費場景涵蓋「四大超商、麥當勞、摩斯、路易莎及cama café」等日常消費地點。另外，搭配年底電商大檔，聯名卡海外網購享最高 3% 回饋無上限，雙11、感恩節、黑五到雙12檔期皆可於淘寶、FARFETCH、SELFRIDGES、Agoda或Booking.com等海外線上平台消費，並將回饋點數用於折抵每月電池資費。

此外，趁著Gogoro宣布車身新色及Apple智慧新功能上線熱潮，並歡慶聯名卡突破10萬卡，台新也祭出超值首刷禮，凡台新銀行信用卡新戶於今年12月31日前申辦台新Gogoro Rewards信用卡並完成首刷任務，即可享首刷禮300點Gogoro Smart Points回饋；不限新朋友、老朋友，只要申辦聯名卡並選擇數位帳單同享免年費優惠。

Gogoro 消費 聯名卡

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