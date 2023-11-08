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中信金總座陳佳文：銀行今年稅前料賺500億 無增資急迫

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中信金總經理陳佳文今（8）日出席高雄「淨零永續關鍵行動論壇」，會後指出今年底銀行稅前獲利有機會賺500億元，陸陸續續會逐步往達標方向前進。記者蘇健忠／攝影
中信金總經理陳佳文今（8）日出席高雄「淨零永續關鍵行動論壇」，會後指出今年底銀行稅前獲利有機會賺500億元，陸陸續續會逐步往達標方向前進。記者蘇健忠／攝影

面對金管會提出，中國信託銀因受到第二季發放股利影響，在系統性重要銀行（D-SIBs）中，只達到今年財務指標要求。中信金控（2891）總經理陳佳文今（8）日指出，預計今年底銀行稅前獲利有機會賺500億元，屆時要達到金管會訂出第一類資本比率（CET1）要求沒問題，且不是明年就要達到2025年目標，「不夠的部分會陸續調整」。

是否增資？陳佳文指出，不是明年就要達到2025年目標，陸陸續續會逐步往達標方向前進，當然真的不夠的時候，中信會調整，「但不見得就是增資」，例如BIS指標也許可以透過次債的發行、或是補充性資本特別股，都可以達到目標。陳佳文最後強調，「目前急迫性不大，還沒討論到這個議題」。

金管會提出的「大到不能倒」的系統性重要銀行，共有六家，包括中信銀、台北富邦銀、國泰世華銀、合庫銀、兆豐銀以及一銀，六家銀行被金管會要求，比一般銀行更嚴格的資本標準，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率，必須在2025年分別各達到11%、12.5%及14.5%。

最新公布的名單中，國泰、富邦、兆豐、合庫三大指標，都已經提前達標；至於一銀則達到明年水準，中信達到今年水準。金管會指出，因為中信第二季發放股利，所以中信銀資本減少，達到今年財務指標要求。

中信銀今年第二季的水準分別為10.92%、12.25%、13.95%，因此未能維持去年提前達標到2025年的水準。

陳佳文解釋，中信金控今年發放股利都是子公司中信銀上繳，旗下子保險公司並不向其他保險業者使用資本公積配發，所以中信金控股利都是用銀行盈餘發，這部分的確受到影響，但今年年底，預計中信銀稅前獲利可以超過500億元，屆時指標要達到金管會訂出的第一類資本比率（CET1）目標，沒問題。

中信銀 金管會 中信金控

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