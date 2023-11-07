正港天龍國！北市房貸族55%年收逾百萬 兩區最誇張

台北市買房有多難？財團法人聯徵中心資料顯示，今年上半年台北市新增房貸件數7,344件，其中有4,039件，55%房貸族年收入都在100萬以上，比全國百萬年收入買房占比的36%高出相當多，不愧有天龍國之名。

觀察各行政區，大安區與松山區可謂是目前「天龍國中的天龍國」，年收入破百萬房貸族的占比高達六成以上。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，目前北市住宅平均成交單價已超過每坪70萬元，預售案幾乎已全面站上百萬。一間2~3房產產品，沒有2、3千萬很難買到，購屋族沒家裡幫忙，想憑一己之力在北市買房，難度很高。

他表示，購屋者想要在台北置產，最先面臨的就是頭期款問題，內政部不動產資訊平台資料顯示，今年Q1北市平均購屋總價達2,093萬元，若以兩成自備款來說，就接近420萬，就算一年可存40-50萬，也要存個9-10年才可能存夠。

而且，就算存到自備款且選擇30年期的長年期房貸，在利率2.1%下，房貸族每月還款金額依然高達約6.3萬元，這樣的負擔金額實在不是一般月收入3-5萬民眾，或是月收入6-10萬的雙薪家庭可以負擔的。

目前北市年收入破百萬房貸族的佔比最高的行政區是大安區，買房者年收入破百萬佔比高達68%、近七成，其次的松山區也有60%，這兩個區域都是目前北市蛋黃中的蛋黃區，也是北市富人群居的區域。

目前這兩區中古屋的房價平均成交均價高達落8-9字頭，新屋房價在100~200萬更是常見，普通受薪階級想要在這些精華區置產難度相當高，年收入逾百萬基本上已成為這些區域買房的基本門檻。

陳傑鳴指出，在沒有父母長輩金援的情況下，普通民眾想要晉升「天龍人」確實不容易，建議想購買北市黃金門牌的購屋民眾應秉持「先求有再求好」的心態，除可重新審視自己需求，如果2房空間夠大，就不一定要買3房產品。

另外不妨將目光先轉向蛋白區、蛋殼區的中古屋，選擇有建設題材或都更潛力的地段，如士林區、北投區、文山區等，在省下房價的同時，也可讓資產擁有保值、增值的優勢。 2023年上半年全國與台北市、各區行政區買房貸款者年收入100萬以上佔比情況。資料來源／元宏不動產加值服務平台

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