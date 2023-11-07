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獨／癌症保單停售...美商安達產險開第一槍 27日起下架
金管會保險局上周三邀集產壽險業者開會，要求只對特定癌症給付的保單必須改版或下架，已在業界引發連鎖反應。其中美商安達產險今日開出第一槍，已通知通路，11月27號起將下架「扶氣滿堂」的個人傷害險專案產品。
安達產險通知要保書的最後受理日是11月27日，而正本必須在11月27日之後，7個工作天之內送到安達。
儘管初步清查只有七張保單需要改版或下架，但據了解，多家保險公司因危機意識主動下架保單，估計可能超過十張。
據指出，這些下架的商品以利變終身壽險保單居多，分紅保單也有。一家未被點名但擬下架保單的公司主管指出，近幾年新上市的終身壽險保單大部分為利變型，包括外幣和台幣保單都涵蓋對特定癌症的給付，但一日的會議僅針對「癌症理賠的認定」此一主題，保險局官員也表示不希望在癌症理賠區分「原位或移轉」，或僅限特定器官的癌症病變才給付，因此多家保險公司的保單雖未被點名，但開完會後仍火速「自清」。
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