公股第一家 兆豐銀推高資產客戶線上申請服務
兆豐銀行宣布自即日起推出「高資產客戶線上申請服務」，客戶只需透過兆豐銀行的行動銀行App，約3分鐘就可完成兆豐銀行高資產客戶的遞件申請，後續再由客戶的專屬理專搭配兆豐銀行視訊服務平台完成審核作業，以取代過往填寫紙本文件等繁雜的申請流程。兆豐銀指出，相關作業會由客戶的專屬理專全程協助，並妥善確保客戶個資安全。
兆豐銀行積極開發高資產客戶，截至今年9月底，高資產客戶數已超過1100人，資產規模突破1500億元，為提供客戶更優質的高資產業務服務，兆豐銀行為公股第一家開辦高資產業務，今年10月已再取得金管會核准同意續辦。
在累積多年深耕財富管理市場的豐富經驗基礎上，兆豐銀行除了自家理財、外匯與信託傳承等領域菁英專屬團隊外，並與國稅局及四大會計師事務所等外部專家合作，整合金控集團資源，為高資產客戶打造一站式理財服務。在服務模式方面，兆豐銀行高資產專業團隊，主動出擊拜訪全台高資產客戶，強化並深入了解客戶（KYC），並滿足中小企業主辦理家族傳承、企業接班等需求。
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