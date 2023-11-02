剛上架就被要求撤回？保險局抽查 7家產壽險的癌症理賠保單需改版

癌友爭取更多保險理賠的聲浪越來越大，金管會保險局也對保險業者的保單商品展開抽查，保險局副局長林志憲今天指出，經過保險局抽查及統計，目前有7張壽險、產險業者所推出癌症險相關的保單，需要改版或停售。

其中，目前產險與壽險各有1張保單才剛上架，就被保局要求撤回，其中一張已下架，另一張則還在評估檢討，林志憲說，因為先抽查新保單，發現有這類理賠上的問題，進一步抽查更多現行的舊保單，經查大約還有5張保單，大約4張壽險保單、1張產險保單，業者必須評估停售或進行改版。

林志憲表示，由於癌症全身移轉擴散可能性很高，因此，保險局希望以後和癌症理賠相關的保單，不能僅限於特定癌症，以更照顧保戶權益，不然也會有更多理賠爭議；林志憲也進而說明，保險業者之後也向保險局說明，目前的癌症險保單都有全面性的癌症給付，只是某些特定癌症的給付金額會拉高，經查現在還有待檢討的保單，大約涵蓋5家產壽險公司的保單。林志憲也提醒業者，未來對新型態商品在「認定」上要更審慎。