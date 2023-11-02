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將來銀行加入優利戰場 祭出1.71％超高利率方案吸金

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
將來銀行。圖／將來銀行提供
將來銀行。圖／將來銀行提供

純網銀「將來銀行」再度加入優利戰場，今天宣布推出兩大優利專案吸收新台幣資金，一是推出1.71％超高新台幣定存利率專案，最高上限100萬元，不分新舊戶存半年最高可領近8500元利息，另一個則是新開戶的新台幣優利活儲6%的高利，比照美元優利存款來定價。

美國聯準會（Fed）雖然再度暫停升息，但是也確定今年不會降息，由於美元利率仍然維持高檔，因此市場上的美元定存專案預計仍會持續，此時將來銀行反向以新台幣為目標推出優利定存。

將來銀行指出，對於生活在台灣、資金需求幾乎均為新台幣的民眾來說，將新台幣存款轉為美元不僅要先負擔手續費，日後美元兌新台幣匯率也難以預測，若不想承擔「賺了高利，賠了匯率」風險，透過優利台幣定存，反而最能有效讓資產穩健增值，尤其以巴戰爭、烏俄戰事詭譎多變，牽動金融市場大幅震盪，富貴穩中求，新台幣的資產反而最保險。

將來銀行除了推出難得一見的1.71％新台幣高利定存外，現在開戶還可享新台幣最高6%的優惠活儲，有美元存款的高利率，卻沒有匯率的風險。

理財專家分析，將來銀行本次1.71％高利定存專案，較市場常見活儲利率高約1個百分點，而富人與一般人最常見的思維差距，往往就是對於數字細節的敏感程度。從複利效益來看，資產的報酬率即使只差1個百分點，百萬元資產持續投資5年下來，利息收入就將相差逾5.2萬元，這也往往是富人與一般人的分野。慎選低風險、報酬合理的儲蓄理財管道，將是動盪的市場中最安全穩健的財富增值妙方。

新台幣 定存 將來銀行

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