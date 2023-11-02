納諾*-KY 違反資訊申報及重大訊息規定 櫃買中心處違約金10萬元
櫃買中心表示，英屬開曼群島商納諾股份有限公司（6495）未依規定期限公告2023年9月營業額、資金貸與及背書保證限額明細表資訊，且於2023年10月12日公告的月營業額有誤而於同日大幅更正；另該公司亦有延遲發布總經理暨法人董事代表人辭任的重大訊息，且最近一年內已多次未依規定期限發布重大訊息，核有違反興櫃股票審查準則第33、第34條之情事，櫃買中心爰依興櫃股票審查準則第62條、第63條規定對該公司處以違約金新台幣10萬元。
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