康和證「卡好通」一指開戶、一站式管理 輕鬆投資

康和證券（6016）深耕數位金融之普惠金融服務，推出全新「卡好通」分戶帳系統，擺脫過往證券開戶必須先開立指定交割銀行帳戶的程序，現在只要持既有的銀行存摺就可在線上開立證券戶，在家就能一「指」開戶，輕鬆投資。

康和證券分戶帳，特別命名為「卡好通」，取台語諧音方便快速的意思，分戶帳即是資金管理帳戶，以「一站式」辦理各種證券投資款項支付，線上開證券戶只要5分鐘一次完成，快速又便利，老客戶也適用。

原有或新開的康和證券客戶，可指定手邊任何一家銀行帳戶做為證券款交割戶，除增加投資人交易便利性之外，也有助於掌握帳務金流，避免違約交割的風險，且券商更可藉此平台提供證券帳務服務，讓客戶有優質且便捷的數位金融體驗。

康和證券經紀事業群執行副總曾豊國表示，康和卡好通還提供網路24小時即時出入金服務，讓投資人不必趕銀行辦理業務。加上出金0手續費、免收管理費優惠，提供超越客戶期待的高附加價值金融服務。且若遇到全額交割股或是處置股要先預收，可由卡好通圈存預收款，免除客戶須至銀行轉帳程序，線上申請快速又方便，以免錯過股票投資好時機。

康和卡好通好處多多，除了統一管理投資資金，交易記錄一目瞭然，康和證券更提供優惠利率，讓停留在卡好通內的資金也有利息，比起一般交割帳戶利息高出10至20倍。另外，只要在今年11月30日前開立康和證券戶，不但能夠享受分戶帳的便利，還有機會得到樂天女孩簽名服、空拍機、曼谷雙人機票等大獎。

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