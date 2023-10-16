將來銀行上半年警示帳戶降低63％ 防詐精準率達87％

據警政署統計，警方去年受理詐騙案件達3萬件以上，屬於高發犯罪，將來銀行表示，為響應反詐騙，透過主動事先設定控管疑似異常戶，去年底至今已阻攔逾新台幣4,500萬的不法資金，精準率高達87％，以卓越表現守護民眾辛苦得來的資產。

將來銀行表示，開業起即陸續啟動各項警示帳戶監控措施，並對警示帳戶樣態深入分析，使今年上半年警示帳戶較去年下半年大減63％，且透過主動事先設定控管疑似詐騙異常戶，自去年底至今，已攔阻了逾台幣4,500萬元不法資金，顯示雖無實體分行及臨櫃人員，將來銀行對帳戶異常樣態仍能有效掌握。

將來銀行表示，除積極阻攔詐騙資金流出，也與警示帳戶的開戶人、被害人協商返還款項，累計已有77名被害人回收了被詐騙的款項，金額高達1,014萬餘元，當中更有單一被害人追回200萬餘元。

將來銀行指出，有效監控是指透過對警示帳戶的交易特徵分析，據以建立監控樣態；另也加入警政署及台北富邦銀行共建的「鷹眼識詐聯盟」，且組織具商業洞察、資料視覺化、演算法、模型開發之專業人才，透過聯盟AI預警模組分析異常交易模式及行為特徵，強化詐騙攔阻率。

將來銀行表示，在宣導防詐意識上，將來銀航今年6月起每月與台北市政府警察局文山一分局辦理「將來銀行文山區走透透之反詐騙宣導」活動，透過有獎徵答活動，帶領民眾認識常見詐騙手法，提高自我保護意識。

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