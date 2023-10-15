台壽健走 邁出綠色足跡

經濟日報／ 記者楊筱筠 ∕ 台北報導
台灣人壽「祖孫三代 與獸同行」健走昨日於台北市立動物園熱鬧登場，逾2,000名跨世代民眾熱情參與。台灣人壽／提供
台灣人壽「祖孫三代 與獸同行」健走昨日於台北市立動物園熱鬧登場，逾2,000名跨世代民眾熱情參與。台灣人壽／提供

祖孫三代動物園健康TeamWalk。中信金控旗下子公司台灣人壽首度攜手跨國媒體動物星球頻道，昨（14）日於台北市立動物園舉辦75周年限定版「祖孫三代 與獸同行」健走，逾2,000名跨世代民眾攜家帶眷熱情參與，共邁出6,000公里綠色足跡。

台灣人壽代總經理謝壯堃、中信兄弟棒球隊球星吳哲源、黃恩賜和民眾共同在獸印牆蓋上手印，象徵與大自然約定「手」護動物永續共生環境。

昨日舉行的2023「祖孫三代 與獸同行」健走，吸引各地家庭親友參與，高齡91歲的楊奶奶第二年從平溪來健走，展現勇腳嬤實力；74歲的林爺爺與社區20多名朋友共襄盛舉，即使行動不便以輪椅代步，仍連續兩年挑戰「兩輪」健走。

健走行程中，由台壽代總經理謝壯堃領走，並在3公里健走行程即問即答，全數過關數十題動物知識，他分享平時藉由遛狗完成另類「與獸同行」健走，鼓勵大家重視自主健康管理，讓每年祖孫三代健走都是跨世代家庭團聚日。

今年健走還能增長生態保育知識，特別選在人氣動物大貓熊館、穿山甲館及非洲象區設置動物知識檢定關卡，擔任非洲象區關主的吳哲源、黃恩賜及啦啦隊Passion Sisters，一現身就引起粉絲騷動，PS女孩招牌炸裂舞，更讓動物園1秒變棒球場，展現「台式應援」熱情魅力。

吳哲源很開心參加健走，更開心能在最喜歡的動物區與民同樂，還特別介紹大象是聰明、會互助合作的動物，跟中信兄弟球隊很像，堪稱最佳代言人。

熱帶雨林區的穿山甲館有中國信託集團吉祥物台灣阿龍、小火子坐鎮，卡通頻道明星《熊熊遇見你》的大大、胖達與阿極則在大貓熊館擔任關主，在動物園和家人親友健走，走完全程還有大禮包和抽獎。

今年最大獎SYM機車由新北市的黃小姐幸運騎走，圓了正想換機車的夢；每年帶著女兒來動物園慶生的林小姐，抽中福容大飯店雙人住宿券，開心的說要帶女兒玩遍全台灣。

健走 動物園 中信兄弟

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