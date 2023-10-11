富邦產險深耕農業保險 領先業界推首張保單

全球氣候暖化與極端氣候大幅影響農漁業收成，為照顧農民辛苦心血成果，在政府及農業部的協助與推動下，富邦產險於2015年領先業界推出全台首張農作物保險「高接梨農作物保險」，隨後陸續推出水稻、香蕉、養殖水產等16項農漁業保險商品，累計承保農漁業土地面積逾13萬公頃，占總承保面積26%，保單種類及承保面積雙雙位居產險業界之冠，以實際行動體現重視農業永續發展及關注農民生計的社會責任。

根據農業部統計資料顯示，近十年農業災害產物及民間設施損失每年平均超過110億元，推動農業保險就是希望保障農漁民在栽培及養殖過程中遭受的天災損失風險，透過保險機制快速取得理賠，讓農漁民於災後得以恢復生產，填補災後損失，維持農業生產的永續性。目前台灣整體農業保險的投保率已從開辦時的0.93%成長至近52%，至2023年7月底止，台灣累計總投保面積逾50萬公頃，投保總件數逾54萬件，其中富邦產險承保逾13萬公頃；在承保案件部分，若不包含由基層農會承保之案件，富邦產險約占9成。

富邦產險表示，近年來除了持續推出多元農業保單之外，也積極投入開發科技理賠，例如香蕉保險為業界首家導入無人機高效率航拍功能，進行災區空拍勘損，農民不需等待理賠人員現地勘損，有效簡化理賠申請流程及縮短作業時間，即時紓解農民經濟壓力；富邦產險亦利用機器人隨時監控氣象局各項天氣指數，當監控指數達到保單理賠標準時，系統立即發出通知，第一時間主動聯絡已符合理賠條件的漁民，主動理賠給付保險金，讓漁民不用天天監控溫度，擔心自身漁場溫度是否符合理賠條件，更不用親自到保險公司申請理賠，透過科技運用，讓農漁民能夠感受更貼心有感且更即時的保險服務。

富邦產險長期以關懷社會、重視社會需求、促進台灣產業穩健發展為目標，在面對極端氣候變化的衝擊下，富邦產險致力運用專業知識，提供台灣農漁民更好的照顧，成為發展農業強而有力的後盾，也為政府發展更完善保護農民的政策盡一份心力。

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