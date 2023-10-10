辜仲諒慈善足跡跨海外 第56所「中國關心下一代教育基地」揭牌

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒近十餘年來，慈善公益腳步默默邁向海外，9日他親赴安徽省阜南縣的王家壩鎮中心學校，參與第56所「中國關心下一代教育基地」揭牌，把中國信託「教育脫貧」經驗延伸到當地，這項計畫執行十年來，持續送愛到偏鄉學校，幫助逾7.7萬名弱勢孩童得到公平的學習資源。

本次第56所掛牌的王家壩鎮中心學校位在安徽省、淮河北岸，由於地勢平緩，低窪地區在汛期容易成為洪水滯蓄之處，導致洪澇災害，因此學校辦學特別打造「王家壩精神」不畏艱險、不怕困難的精神文化，該校學生超過八成三是留守兒童，近四成來自雙失、單親或特困家庭。

掛牌活動當天，由中信慈善基金會董事長辜仲諒、董事江俊德、執行長高人傑、中國關心下一代工作委員會主任顧秀蓮、常務副主任吳德剛、安徽省關工委主任張俊、阜陽市市委書記劉玉傑等人共同見證「中國關心下一代教育基地」捐贈人民幣50萬元善款 ，用於改善學校食堂、裝修宿舍與擴充教學設備等，預計852名學生受惠。

辜仲諒會中表示，中國信託十年前與關工委主任顧秀蓮結下善緣 ，如今實踐承諾，雙方透過教育改善偏鄉學校的學習資源，感謝各級關工委大力支持與指導。

他鼓勵王家壩鎮中心學校的學生們，多學知識、鍛鍊身體，花時間關心家人、孝敬父母，自許做個勇敢正直的好人。

顧秀蓮則特別感謝辜仲諒持續為貧困地區的教育發展提供解決方案，而且達到超乎預期的成效。雙方合作「中國關心下一代教育基地」計畫持續受到中國大陸各省市政府重視，和各級地方政府承諾響應，帶動全社會數十倍以上的追加投入，足跡涵蓋中國大陸 27個省、市與自治區，起了示範性作用，大幅改善弱勢學童的生活與學習。