快訊

本周兩波降溫 周六北台再降低溫20度中南部溫差7度

「我簡直要吐了！」北捷文湖線驚見「偷拍露鳥俠」 2女高中生險遭騷擾

哈瑪斯1年前開始策畫突擊行動 情報官員：伊朗提供數千萬美元武器

辜仲諒慈善足跡跨海外 第56所「中國關心下一代教育基地」揭牌

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
中信慈善基金會董事長辜仲諒（左）9日與中關工委主任顧秀蓮（右）會面，並一同出席安徽省阜南縣王家壩鎮中心學校第56所「中國關心下一代教育基地」掛牌活動。圖／中信慈善基金會提供
中信慈善基金會董事長辜仲諒（左）9日與中關工委主任顧秀蓮（右）會面，並一同出席安徽省阜南縣王家壩鎮中心學校第56所「中國關心下一代教育基地」掛牌活動。圖／中信慈善基金會提供

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒近十餘年來，慈善公益腳步默默邁向海外，9日他親赴安徽省阜南縣的王家壩鎮中心學校，參與第56所「中國關心下一代教育基地」揭牌，把中國信託「教育脫貧」經驗延伸到當地，這項計畫執行十年來，持續送愛到偏鄉學校，幫助逾7.7萬名弱勢孩童得到公平的學習資源。

本次第56所掛牌的王家壩鎮中心學校位在安徽省、淮河北岸，由於地勢平緩，低窪地區在汛期容易成為洪水滯蓄之處，導致洪澇災害，因此學校辦學特別打造「王家壩精神」不畏艱險、不怕困難的精神文化，該校學生超過八成三是留守兒童，近四成來自雙失、單親或特困家庭。

掛牌活動當天，由中信慈善基金會董事長辜仲諒、董事江俊德、執行長高人傑、中國關心下一代工作委員會主任顧秀蓮、常務副主任吳德剛、安徽省關工委主任張俊、阜陽市市委書記劉玉傑等人共同見證「中國關心下一代教育基地」捐贈人民幣50萬元善款 ，用於改善學校食堂、裝修宿舍與擴充教學設備等，預計852名學生受惠。

辜仲諒會中表示，中國信託十年前與關工委主任顧秀蓮結下善緣 ，如今實踐承諾，雙方透過教育改善偏鄉學校的學習資源，感謝各級關工委大力支持與指導。

他鼓勵王家壩鎮中心學校的學生們，多學知識、鍛鍊身體，花時間關心家人、孝敬父母，自許做個勇敢正直的好人。

顧秀蓮則特別感謝辜仲諒持續為貧困地區的教育發展提供解決方案，而且達到超乎預期的成效。雙方合作「中國關心下一代教育基地」計畫持續受到中國大陸各省市政府重視，和各級地方政府承諾響應，帶動全社會數十倍以上的追加投入，足跡涵蓋中國大陸 27個省、市與自治區，起了示範性作用，大幅改善弱勢學童的生活與學習。

中國信託 辜仲諒 偏鄉學校

延伸閱讀

高市4偏鄉學校中央廚房漂亮上菜 獲城市工程品質金質獎

辜仲諒為亞運棒球隊打氣

雲林安溪里長帶頭辦暑輔顧兒少20年不間斷！中信基金會助圓夢

商總理事長許舒博向大陸喊話 盼中國信託在武漢設分行

相關新聞

金融業護資安…連假不鬆懈 金管會：做好四大防護

長達四天雙十連假，金融業緊盯資安防護。金融業者指出，連假前已經接獲金管會通知，要求針對近期金融資安資訊分享分析中心公告的...

辜仲諒慈善足跡跨海外 第56所「中國關心下一代教育基地」揭牌

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒近十餘年來，慈善公益腳步默默邁向海外，9日他親赴安徽省阜南縣的王家壩鎮中心學校，參與第56...

政經私房話／台銀總座施瑪莉 記名字功力佳

台灣銀行總經理施瑪莉的名字親切好記，提到自己的名字，她笑稱名字是爸爸取的，從小到大也引發不少趣事，例如有次她向客戶介紹名...

登山險夯...投保人數飆 開賣八年成長163倍

台灣愈來愈多人喜愛登山活動，再加上政府「開放山林」政策，登山人潮成長，但也連帶增加山難事件，日前就發生新北市瑞芳山區虎頭...

虛擬資產設專法 為時過早

金管會公布虛擬資產指導原則，立委近日召開虛擬資產專法草案公聽會，呼籲透過專法進行監管，並邀請產官學進行討論，產官學界在公...

戶外活動險 填補旅平險缺口

在疫情過後，人們更願意走出戶外，露營、登山、海域戲水或是三鐵等活動都很受歡迎，而針對特定活動如衝浪、路跑這類高風險的活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。