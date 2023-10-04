落實ESG！台中銀捐再生電腦 助勵志中學設技職檢定專區
台中銀行（2812）秉持企業社會責任精神與環保、永續經營理念，選在9月28日教師節當天，捐贈15台再生電腦給法務部勵志中學，由勵志中學校長林家如代表受領。
台中銀行捐贈的再生電腦都經過該行用心整理與更新，並反覆測試，確保性能與穩定性皆能保持良好的狀態，賦予電腦新生命，讓資源活化再利用發揮最大使用價值，勵志中學也將運用捐贈的電腦，在校內設置技職證照檢定環境，除提供學生數位學習工具以強化自身能力外，更免除學生須至外縣市參加檢定考試的麻煩，期盼能幫助學生離校後邁向更好的未來，投入理想的職業。
近年來，台中銀行積極善盡企業社會責任，持續捐贈再生電腦予偏鄉學校及家扶中心等單位，希望能達到資源有效與永續利用，同時協助偏鄉學校與弱勢族群，降低城鄉間數位學習落差，創造環境、企業、社會及弱勢族群共贏局面，期藉此舉達拋磚引玉之效。
台中銀行長期秉持永續經營理念，除積極承諾綠色採購、推動無紙化作業、響應各種環保行動外，也致力推動綠色金融，協助產業轉型、引領企業重視ESG議題。今年適逢台中銀行成立70週年，台中銀行將持續善盡企業社會責任，透過實際行動促進環境及社會公益的正向循環，也共邀社會大眾凝聚力量，一起發揮愛心、共同守護地球。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房市利空出盡？顏炳立：打房藥效發酵中、房價正要跌
▪ 楊金龍：房價漲幅下降 是央行五波房市管制政策的目標
▪ 行政院明將通過兩住宅政策 鎖定公益出租、危老重建
▪ 自然人6.5億買47年商用華廈划算嗎？專家曝2大好處
▪ 這豪宅好威！舊制壓哨前搶上車 四天就賣了21億元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言