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京城銀前三季EPS 4.05元年增3倍 全年獲利追高兩關鍵

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
京城銀行（2809）前三季獲利出爐，受惠9月回收台開部分呆帳約3.9億元回沖利益挹注，京城銀9月單月獲利較前月大幅成長35%。圖／京城銀提供
京城銀行（2809）前三季獲利出爐，受惠9月回收台開部分呆帳約3.9億元回沖利益挹注，京城銀9月單月獲利較前月大幅成長35%。圖／京城銀提供

京城銀行（2809）前三季獲利出爐，受惠9月回收台開部分呆帳約3.9億元回沖利益挹注，京城銀9月單月獲利較前月大幅成長35%，再加上去年9月單月大虧約10億元，一來一往使得京城銀累計前三季稅後純益44.99億元，較去年同期成長幅度擴大至3倍多，創下歷史同期次高，累計每股稅後純益（EPS）4.05元。以京城銀今年來表現，第4季如無踩雷導致大額提呆或債券評價損失，京城銀有機會追趕2021年的歷史新高紀錄。

京城銀自結9月單月稅前盈餘8.52億元，稅後純益6.8億元，累計前三季稅前盈餘達53.41億元，稅後純益44.99億元，由於去年9月受美國鷹派升息、美債殖利率飆升衝擊，導致當月金融資產評價損失擴大、單月稅後大虧近10億元，使得京城銀累計稅前與稅後獲利分別較去年同期大增2.6倍、3.09倍，比前八月年增八成多的增幅再放大，累計EPS 4.81元。

京城銀指出，9月21日美聯準會（Fed）公布利率決策結果為暫緩升息，對今年底的利率預測維持相同區間，但對明年降息幅度比先前預估小，市場受衝擊、債券殖利率飆高，使得京城銀9月的金融資產評價略受市場波動負面影響，但在9 月利息及手續費收入仍維持穩健成長，加以台開呆帳部分回收約3.9億元挹注下，使得整體獲利仍較前月增長。

資產品質方面，京城銀仍維繫一向優異表現，大幅領先國銀平均水準，9月底全行逾放比為0.02%，備抵呆帳覆蓋率為7,413.59%，總放款覆蓋率為1.51%。

京城銀指出，觀察Fed政策聲明，在其確保通膨能持續下降之前，高利率的環境可能將持續一段時間，京城銀將持續專注提升核心存款並控管資金成本，維繫獲利動能。另外，台開呆帳後續回收進度，京城銀內部評估除9月回收部分外，今年底前可能暫時不會再有相關回沖利益進帳。

京城銀2021年全年獲利創歷史新高，累計全年稅後純益56.3億元，EPS為5.02元。當年度12月一次性認列台開公司全額債權損失22.97億元，導致12月單月稅後淨損達10.75億元，創下該行單月最大虧損金額紀錄，但整體獲利仍成長、續創新高。由於台開的放款多為擔保放款，因此京城銀積極進行債權追討與催收，於今年9月開始有部分回收3.9億元的回沖利益認列。京城銀財務操作的債券評價損益變動與其獲利關聯密切，因此在累計獲利創歷史同期次高後，距離2021年的史上最高獲利落差約11億餘元，未來三個月獲利如無大額呆帳或評價損失須提列，將有機會迎頭趕上。

京城銀行 台開

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