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黃曙光指有立委阻撓潛艦國造 馬文君：影射殺傷力最強

投資專業能量活絡市場 期貨鑽石獎國泰囊括五大獎

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
圖說：第九屆期貨鑽石獎，國泰勇奪五大獎，由國泰人壽副總經理林士喬（左四）、國泰世華銀行副總經理詹景翔（右四）及國泰證券資深副總經理羅壯豪（左三）代表領獎 國泰金控／提供
圖說：第九屆期貨鑽石獎，國泰勇奪五大獎，由國泰人壽副總經理林士喬（左四）、國泰世華銀行副總經理詹景翔（右四）及國泰證券資深副總經理羅壯豪（左三）代表領獎 國泰金控／提供

台灣期交所今（27）日舉辦第九屆「期貨鑽石獎」頒獎典禮，國泰金控（2882）再創金融業佳績，子公司國泰人壽連續九年拿下「保險業交易量鑽石獎」，是壽險業唯一得主。

國泰世華銀行榮獲「店頭集中結算量鑽石獎」及「店頭集中結算創建貢獻鑽石獎」兩獎；國泰證券及國泰期貨也表現優異，分別獲頒「期貨交易輔助人交易量成長鑽石獎」與「期貨經紀商交易量成長鑽石獎」，證明國泰致力於提供投資人更多選擇，也用心齊力打造優質期貨市場。

期交所自2015年起舉辦「期貨鑽石獎」，表揚長期支持並實際參與國內衍生性商品市場的企業。其中，國泰人壽不僅是台灣期貨市場主要參與者，且領先投入資源團隊，致力於衍生性商品的研究，廣泛運用市場資訊進行統計分析；同時運用AI科技，建構機器學習式的量化模型與指標，做為判斷市場趨勢與轉折的輔助工具。

搭配期貨選擇權策略的靈活應用，以在市場波動過程中，達到控管風險及穩定損益的功效，成為期貨鑽石獎開辦以來，唯一年年獲獎的壽險業者。展望未來，國泰人壽亦將持續精進於運用衍生性商品的特性守護資產，為保戶、股東及社會爭取最大權益。

國泰世華銀行持續為打造公平且友善的交易環境而努力，於期交所創建店頭集中結算業務之初，便積極與期交所合作，率先成為一般結算會員，取得店頭集中結算業務之自營及代客資格，不僅新作之交易皆使用集中結算外，也積極與交易對手溝通，將存續交易移至集中結算，大幅降低交易對手之間的交易成本及信用風險。

國泰世華未來將持續支持期交所推廣店頭集中結算業務，也期待透過雙邊合作，為打造更加完善與國際化的店頭集中結算交易市場而努力。

國泰證券則持續推出國內外期貨商品，不僅為期貨業者提供更多服務投資人的機會，亦讓投資人得以與國際接軌，隨時掌握市場脈動。展望未來，國泰證券將持續秉持集團誠信、當責與創新的核心價值，積極配合主管機關政策發展，優化提升服務平台效能，攜手投資人共創台灣期貨市場的永續未來。

近年來金融市場面臨新興科技崛起，國泰證券子公司國泰期貨亦配合集團策略，積極發展數位業務。今年國泰期貨首度入選期貨鑽石獎，即榮獲「期貨經紀商交易量成長鑽石獎」佳績。

國泰期貨將持續強化系統效能，並以關注客戶需求為優先任務。未來國泰期貨仍將秉持誠信為本的金融專業理念，設計更周全的投資工具，提供客戶友善和流暢的交易體驗，並結合金融科技增加數位服務便利度，以實踐永續發展精神，落實普惠金融。

國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰期貨獲期貨鑽石獎5大獎肯定，凸顯國泰集團投資服務的專業能力已深受外界認可。未來國泰金控將持續積極響應主管機關政策，秉持市場敏銳度，共同為期權商品發展而努力，協助台灣期貨市場在國際間發光發熱。

國泰人壽 期貨交易 期交所

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