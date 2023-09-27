金管會管理P2P態度轉強！黃天牧：指導原則管理最快10月出爐

金管會管理P2P業者態度轉為強硬。原本金管會擬先由公會簽署自律規範來作為管理主軸，但金管會主委黃天牧今日在財委會上備詢時提出新方向，金管會將比照對虛擬資產平台管理方式，訂定指導原則來管理，並且最快10月出爐。

這顯示金管會對P2P平台的管理態度轉強。金管會之所以有管理方式的轉折，銀行局副局長林志吉說明，主要和P2P迄今尚無法在自律規範上達成共識，現在只有兩個群體簽署自律規範，但另一個以債權轉讓為主的平台群體，大約有5家正向經濟部提出申請，尚未簽自律規範。

此外，也有較傳統的P2P平台認為，這類以債權在平台上轉讓的P2P，已不是原始的借貸平台，看法上的不同，使金管會研判公會成立還需要更久的時間，因此，決定建立自律規範更上位的「指導原則」，至於指導原則內容，林志吉說，和6月份金管會所提出的與消費者保護相關的7重點，與銀行風控的6個重點有關，只是將這重點再精緻化，未來一旦金管會訂出管理原則，上述三群的P2P群體都要遵守。林志吉也指出，對於指導原則，後續會再找銀行公會和業者一起開會。

六大風控措施，包括：1、會員採實名制；2、對借款人的申請資訊真實性、核貸資格條件的審核機制；3、單一借款人借款限額控管；4、出借者的風險承受能力評估；5、借貸金流處理的控管機制；6、避免借貸款項被挪用及防範詐欺。

7大消費者保護措施，則包括：1、個人資料保護；2、資訊傳輸安全；3、客戶爭議處理機制；4、資訊充分揭露，5、出借人風險充分告知；6、債權真實性確認機制；7、行銷廣告招攬無虛偽不實或誤導消費者的情形。

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