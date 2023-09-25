滙豐預測 Fed 年底繼續按兵不動 明年3、4季各降1碼

結束了上周超級央行周，從美國聯準會到我國中央銀行，政策利率都按兵不動，各界則預期美國年底仍將升息一次，不過滙豐銀行公布2023年第四季投資展望，卻認為美國利率見頂，今年底都不會再升息，並將於明年第3季起連續兩個季度，分別降息25基點。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，美國聯準會於9月會議停止升息，預期聯邦基金利率目標區間將停留在5.25% 至5.50% 的高峰，直至2024年第3季。

滙豐預測美國核心通膨將持續放緩，創造空間讓聯準會在明年第3季和第4季共降息兩次，每次25個基點，美國利率觸頂有助降低風險溢價，對風險資產未來六個月回報有利，包括投資等級債券、美國國債、美國和亞洲股票。

范卓雲表示，聯準會這次利率維持不動，反應美國經濟成長是好的，所以把原先預測明後年降利息速度，放慢了，這同時也反應美國經濟軟著陸展望是好轉的。

除了認為美國政策利率見頂，范卓雲表示，其他發達經濟體央行緊縮周期也到了終結，上周英格蘭銀行按下升息暫停鍵，比起原先市場預期英國這次會升息25基點，這顯示英國的貨幣政策比市場預料得更快停步；歐洲因行也暗示歐元區的貨幣緊縮政策到了終結。

至於中國大陸，8月才宣布下降，范卓雲表示，滙豐預料明年人民銀行將會再次降息。

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