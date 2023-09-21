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央行未祭第6波房市管制 楊金龍：檢視3大訊號適時調整
中央銀行今（21）日召開第3季理監事聯席會議，全體理事一致同意維持政策利率不變。而此次也未祭出第六波房市管制措施，央行總裁楊金龍表示，未來將檢視三訊號來適時調整相關措施內容。
楊金龍指出，自2020年12月以來，五度調整選擇性信用管制措施，有助銀行控管不動產授信風險，避免信用資源過度流向不動產市場。此外，央行自去年3月以來升息及調升存款準備率，亦有助強化選擇性信用管制措施成效。
楊金龍表示，今年以來，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款餘額成長走緩，不動產貸款之逾放比率維持低檔，信用品質尚屬良好。隨政府相關部會落實「健全房地產市場方案」，賡續完善相關制度與措施，今年以來房市交易減緩，房價漲勢漸緩，預期效果將持續發酵。
楊金龍說，未來央行仍將持續檢視三訊號，分別是不動產貸款情形與房地產市場發展情勢，以及管制措施之執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。
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