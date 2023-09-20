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銀行簡訊網址 不可索取用戶帳密
為強化識詐成效，銀行局副局長童政彰昨天指出，金管會已示警金融機構，不可發出附帶連結的簡訊，要客戶點選簡訊上的連結並輸入帳號、密碼、簡訊認證碼等資訊；他表示，民眾收到的簡訊、電郵，「若有任何這一類的『超連結』，這都是假的」。
此外，第二季「警示戶」破十萬戶，童政彰說，洗錢防制法規定，若無正當理由收集他人的銀行帳戶，或將自己或他人的銀行帳戶交付、提供他人使用，將構成「買簿罪、賣簿罪」，遭裁處告誡或涉及刑事相關責任。
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