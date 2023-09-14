前七月國銀中小企業放款新增2016億元 這三家最挺

據金管會最新統計，2023年7月底國銀對中小企業放款餘額9兆4,849億元，7月增加536億元，累計前七月增加2016億元，增額是近四年同期新低，較全年放款增額3800億元，目標達成率53%，銀行局副局長林志吉說，對全年放款目標達陣仍有信心。

據數據顯示，今年來國銀對中小企業放款呈緩步回溫，1月單月大減65.43億元，二月擴大減額到82.53億元，三月才翻正、增加141億元，四月回溫、增加252.85億元，五月再擴大增加568.7億元，六月更進一步增加665億元是今年單月新高，七月單月則略降到536億元。

林志吉說，過去三年因為疫情、政府推出企業低利紓困貸款、之後還有疫後振興貸款，隨這些政策性貸款陸續到期，沒有續借，才會導致今年累計前七月中小企業放款僅增加2016億元，僅是疫情紅利消退後、回到正常水準。

就今年趨勢來看，第二季起的中小企業放款已逐漸回穩，主要有三大主因，一、疫情解封後、政府推疫後振興貸款，中小企業營運上資金需求增加，二、企業集團投資布局陸續啟動，投資需求也增加。

三、不動產融資雖未如前兩年熱絡，但房市仍維持高檔盤整，政府又續推都市更新計畫，使不動產融資仍持續，因此金管會對全年放款新增3800億元的目標達成率仍具信心。

金管會公布7月國銀對中小企業放款餘額9兆4,849億元，月增0.5%、年增4.6%，月增較上月減少0.21個百分點，年增則連15個月走低、更下探近七年低點，呈現月增、年增都持續下滑態勢。

前七月放款增加前三大者，是北富銀增加627億元，中信銀增加290億元，永豐銀增加226億元，其中北富銀因是今年4月合併日盛銀，若扣除日盛銀、北富銀新增額是313億元。

前七月放款減少前三大者，是台銀減少200億元、一銀減少67億元，星展銀也減少20.7億元，林志吉說，可能因行庫過去承做較多紓困貸款，如今隨紓困到期、還款量大，每月還款量遠高於借款額，使承作量減少。