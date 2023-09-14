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富邦產險推動微型保險 保障近6萬人

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為守護弱勢民眾，富邦產險持續推出多元服務，包括長年捐贈微型保險予全台慈善機構、社福團體，累積捐贈金額近2千萬，保障近6萬人；在第一線服務上，富邦產險設計臨櫃友善服務，導入多國語言翻譯及手語翻譯視訊服務，提供外籍客戶及聽語障客戶更即時、順暢的溝通服務，6月初也率先推出「樂齡台語客服專線」，推出兩個多月來進線量持續成長，8月更月增20%，致力透過多元服務兼顧各族群需求與權益，達到公平待客、普惠金融目標。

富邦產險表示，推動微型保險主要是為了提供身心障礙或中低收入者等經濟弱勢民眾基本的保險保障，具有保障內容簡單易懂及低保費等特色，包含因意外傷害所造成的身故及失能保障，避免被保險人因發生意外事故而陷入經濟困境。富邦產險攜手多元平台，包括全台慈善機構、社福團體，同時也與富邦慈善基金會合作，主動捐贈多個社福團體及縣市社會局，協助包括台北、高雄、嘉義等各縣市的中低收入、身心障礙者，希望藉由自身力量，讓更多弱勢民眾擁有基本的風險保障。

微型保險的推動，協助許多經濟弱勢的民眾及家人獲得基本的保險保障，避免因重大意外對家庭經濟造成衝擊。例如，幾年前一位投保微型保險的保戶不幸因火災罹難，僅留下長期住在安養院的長輩，一時驟變讓長輩頓時失去生活依靠。富邦產險在得知保戶家中情況後，主動聯絡並積極啟動理賠作業，同時在當時里長以及社會局的熱心協助下，順利取得安養院長輩的聯繫方式，迅速賠付身故保險金，也得以解決安養院所積欠的費用，並紓解了短期內的經濟壓力。

除了推動微型保險，富邦產險也為不同客戶設計臨櫃友善服務SOP，強化第一線員工的公平待客素養，為識字困難及金融知識不足等客戶，提供臨櫃友善服務。同時，富邦產險也持續實踐友善服務的理念，針對外籍、聽語障客戶，導入多國語言翻譯、手語翻譯視訊服務，近期也推出「樂齡台語客服專線」，針對不擅長說國語的年長客戶打造「類博愛座」的快速進線服務，並以台語以及適合年長者的語速、用詞與說明。富邦產險持續提供完善的服務體驗，希望兼顧不同族群權益，致力關懷社會弱勢族群與回饋社會。

微型保險 富邦 產險

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