國壽針對氣候變遷提出風險因應調查報告 發現近2成民眾毫無準備

國泰人壽率金融業之先，今日針對氣候變遷推出首份風險因應調查報告，結果顯示，9成民眾認同氣候變遷影響甚鉅，但近2成對於因應氣候風險毫無準備。

為提升民眾氣候風險意識進而因應，國壽推出台灣金融業首本以氣候為主題的「人生風險趨勢調查報告」。本次調查顯示，台灣民眾對於全球潛在風險項目的認知，與世界其他國家民眾有高度重疊，其中「氣候變遷」同時被排進前三名，更名列台灣人心目中的第二大潛在風險；另隨著年齡增長，氣候變遷風險在民眾心中的分量也愈來愈重，是65歲以上民眾心中的最大潛在風險。

國壽副總經理凃薏如提醒，台灣2025年將邁入超高齡社會，高齡者因身體機能下降，氣候變遷促使極端高、低溫的頻率及強度增加，亦可能危及心血管和呼吸系統，也造成財務上直接或間接影響，呼籲民眾及早加強對氣候變遷的風險管理。

調查結果顯示，因應氣候風險的資產準備上，各世代皆有約5成的民眾僅準備12萬元以下，甚至有近2成的民眾完全沒有準備。顯示民眾雖然關注且認同氣候變遷的風險與衝擊，然從意識到行動仍有一段落差。除了氣候變遷，台灣民眾最關注的風險是「環境及人為汙染」，且額外關注「慢性病」及「未來就業危機」。

在氣候變遷造成的衝擊層面，逾9成受訪民眾認同氣候變遷對個人「身體、心理、財產」都會造成一定的衝擊與影響，其中各世代民眾皆認為「身體健康」的影響最大，其次為「心理影響」，最後是「財產損失」。

此外，調查也發現各世代在「心理影響」上皆對「氣候自然災害頻發感到憂慮」，20 - 49 歲的青壯年族群基於因需肩負極端天氣衍生的家庭照護與經濟壓力，因此，更擔憂「家人、父母、 子女 、朋友受氣候變遷所影響」。

而50歲以上的族群較關注「政府因應氣候變遷的舉措」，對於台灣氣候變遷的方案與政策感到不滿。在「身體影響」上，50歲以上的族群對於「極端低溫，導致心血管疾病」相較於青年及中壯年族群更重視。