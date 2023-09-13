超前阻詐 銀行互通可疑帳戶

金管會、刑事警察局再度聯手出擊阻詐。金融圈人士透露，除了銀行已管理在案的警示帳戶之外，刑事局已決定提供「可疑帳戶」名單給國銀，在可疑帳戶尚未導致民眾被騙之前，「超前部署」將帳戶提供銀行阻詐。銀行公會在金管會指示下，已在上周邀集多家銀行開會，銀行公會預計最快在十月底前將相關名單發文所有國銀。

知情人士指出，國銀去年已有所謂的「境外金融帳戶預警機制」，警政署也提供境外可疑帳戶的名單，讓國人不致被騙匯款到海外，相關作為達到一定的跨境阻詐成效，因此現在決定移師國內匯款業務，把刑事局已整理在案的「疑似詐欺的可疑名單」，提供國銀放入匯款業務的主機系統，進行臨櫃及約定轉帳的阻詐。

金管會今年第二季底統計，全台的銀行、信合社等金融機構的警示帳戶數已逾十萬戶，單季大增八一六九戶；而警示帳戶的增加，不僅顯見詐騙猖獗，也反映出受害人的「直線上升」。因為按照現行做法，當民眾匯款給問題帳戶發現受害之後，該帳戶才會被通報為警示戶。

相形之下，銀行主管指出，所謂的「可疑帳戶」風險一樣很高，但和警示帳戶最大的差異，「就是可疑帳戶還沒有受害人產生，但銀行或警方已從種種跡象認定，這根本就是非法詐騙帳戶」。

知情人士表示，目前每家銀行都有自己根據許多異常態樣搜集到的可疑帳戶，但這次刑事局匯整出的「可疑帳戶」新名單，則是銀行直接通知警方到現場臨櫃協助阻詐匯款的可疑帳戶；刑事局這次提供可疑帳戶的名單，也是在串接各銀行之間原本不互通的可疑帳戶資訊，因為某些可疑帳戶已在某些銀行被發現，但其他的銀行不見得知情，由於資訊不互通，因此產生破口，許多民眾因此受害，刑事局因此決定先一步把尚未有受害人，但有高度可疑性的帳戶發送給全體國銀。

知情人士也說，雖然這類可疑帳戶，不像警示帳戶有「禁止匯款」的強制力，但至少能讓銀行之間對可疑帳戶的訊息未能充分交流而產生的「阻詐死角」因此減少。

銀行主管指出，這可說是銀行防詐業務的一大突破，因為過去的阻詐僅止於「警示戶」的資料，但現在連「可疑帳戶」的資料，都將被發送給銀行。銀行業者認為，這在阻詐上會更有效果，但因為沒有受害人的事實基礎作認定，未來第一線的臨櫃人員也可能面臨更大的阻詐壓力。