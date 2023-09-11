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通路首創　全家推「溝通友善墊板」助溝通無礙

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全家便利商店參考日本全家經驗，推出「溝通友善墊板」，將咖啡冷熱、加值悠遊卡、寄取包裹、微波加熱等17項最常發生在櫃檯區的服務需求，製作成為簡單易懂的圖示。全家提供
全家便利商店參考日本全家經驗，推出「溝通友善墊板」，將咖啡冷熱、加值悠遊卡、寄取包裹、微波加熱等17項最常發生在櫃檯區的服務需求，製作成為簡單易懂的圖示。全家提供

為關照多元消費者的個別需要、打造友善共融型商店，全家便利商店參考日本全家經驗，推出「溝通友善墊板」，將咖啡冷熱、加值悠遊卡、寄取包裹、微波加熱等17項最常發生在櫃檯區的服務需求，製作成為簡單易懂的圖示，讓消費者與店員在必要的時候可輔助運用，讓彼此溝通無礙、服務更有愛。

根據統計，台灣領有身心障礙證明的人口約120萬人，其中聽覺機能障礙者、聲音機能或語言機能障礙者總計超過14萬人。全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家深入社區與民眾日常，以「美好、全家在一起」的品牌精神，致力打造友善共融型商店，今年初即攜手唐氏症基金會，全台4100間店舖全數加入「唐寶寶友善商家」。

吳采樺表示，全家也觀察到，櫃檯是店員與顧客最常互動的接觸點，也最常需要以口語溝通來確認彼此需求，然偶遇聽說表達上較有困難的民眾，服務難免不夠即時而到位，有感於此而有了推出「溝通友善墊板」的構想，板上羅列的服務及圖示呈現，是經過諮詢勝利基金會、北市啟聰學校聽障教育資源中心以及數十位第一線店長的相關建議而設計，期能創造更加有愛、無礙購物環境，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs）目標10減少不平等。

吳采樺指出，「溝通友善墊板」的靈感來自於日本「全家」曾推出的聽障墊板，透過圖示協助顧客與店員溝通，台灣版的墊板擴大使用範疇，列出櫃檯區常見17項服務，無論是聽語表達上有所困難，或是不會說中文的客人，店員和顧客皆能透過圖示或英文文字來對焦需求。

此外，「全家」攜手勝利基金會培力障礙者就業多年，先後於雙北、桃園地區打造7間由身心障礙者團隊運營的便利商店；即日起至10月3日，再合作推動「樸樹咖啡館障礙者就服計畫」，民眾可透過「全家」愛心捐款大平台，就近到店投下零錢捐、使用FamiPort、或打開全家APP進行手機捐款，即可支持勝利基金會成立第5號樸樹咖啡館的建置，讓更多障礙者獲得多元的工作機會，助自給自足、穩定就業。

全家便利商店 咖啡館 勝利

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